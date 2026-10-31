Feriados de noviembre en Provincia de Buenos Aires por la visita del Papa: cuándo son y qué pasa el martes 10 y miércoles 11

La llegada del Papa traerá una semana poco habitual, con días de descanso que no serán iguales para todos los trabajadores de Buenos Aires.

La visita del papa León XIV a Luján también tendrá consecuencias para quienes trabajan en Buenos Aires, con cambios en el calendario laboral de noviembre.

La visita del papa León XIV a la Argentina traerá cambios en el calendario de feriados de noviembre, especialmente en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno nacional estableció varias fechas especiales, pero no todas tendrán el mismo alcance. La diferencia afectará principalmente a quienes viven en el conurbano y trabajan en Capital Federal, o viceversa.

Durante la segunda semana del mes, buena parte de los trabajadores bonaerenses tendrá dos días de descanso separados por una jornada laboral. También habrá una excepción en uno de los municipios que recibirá al pontífice durante su visita.

El Gobierno nacional confirmó dos feriados para la provincia de Buenos Aires por la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 , publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre.

La visita del papa León XIV a Luján incluirá una misa frente a la Basílica, donde se espera la llegada de miles de fieles.

La segunda fecha tendrá una importancia especial para la ciudad de Luján, donde el pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia está prevista para las 10 de la mañana y se espera la llegada de miles de fieles.

miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para toda la provincia de Buenos Aires, por las actividades previstas durante la visita del Papa a Luján

lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país, por lo que alcanza tanto a los municipios bonaerenses como a la Ciudad de Buenos Aires y las demás provincias

Las autoridades preparan operativos especiales de seguridad y tránsito para organizar el ingreso de los visitantes. También habrá restricciones en los accesos a la ciudad y modificaciones en la circulación por las rutas que conectan con municipios cercanos, como General Rodríguez, Moreno y Pilar.

Ambas fechas tienen carácter de feriado, por lo que se aplica el régimen de descanso correspondiente a estas jornadas. Quienes deban trabajar tendrán derecho a cobrar su remuneración habitual más una suma igual, de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral.

El martes 10 se trabajará normalmente en la mayoría de los municipios bonaerenses, aunque Luján tendrá una excepción para empleados públicos. Freepik

¿Se trabaja el martes 10 de noviembre en los municipios bonaerenses?

El martes 10 de noviembre será una jornada laboral habitual en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. A diferencia del lunes y el miércoles, ese día no fue declarado feriado general para el territorio bonaerense.

La situación será distinta en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, donde sí habrá descanso por la presencia del Papa. Por lo tanto, quienes trabajen en municipios como Tigre, San Isidro, Vicente López, Morón, Merlo, Pilar y San Martín deberán cumplir sus actividades normalmente, salvo que exista alguna disposición particular.

Luján tendrá una excepción importante. Mediante la Resolución 495/2026, el Gobierno provincial declaró el martes 10 como día no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia en ese partido. Para la industria, el comercio y las demás actividades privadas, la medida será optativa.

Esta diferencia también alcanza a quienes viven en territorio bonaerense, pero trabajan en Capital Federal. En esos casos, la aplicación del feriado dependerá de la jurisdicción donde desempeñen sus tareas y del régimen laboral correspondiente, no simplemente del domicilio particular.

Por ejemplo, una persona que vive en Morón y trabaja en una oficina de CABA estará alcanzada por el feriado porteño del martes 10. En cambio, alguien que reside en Capital Federal y tiene su empleo en San Martín deberá trabajar ese día, salvo que su empleador disponga lo contrario.

El miércoles 11 ocurrirá la situación inversa: los trabajadores comprendidos por el feriado bonaerense tendrán descanso, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires las actividades se desarrollarán normalmente.