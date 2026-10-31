Volvió el sol al AMBA: cuánto durará y cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El SMN indicó una jornada estable para este sábado. También se esperan tormentas en el interior del país.

El SMN anunció tormentas para 8 provincias del interior del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de sol con máxima de 25 grados, sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en el centro del país para ocho provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó que este sábado se esperan marcas entre los 14 y 25 grados, con nubosidad variable y sin lluvias. Por el contrario, las lluvias volverán el domingo desde la mañana hasta la noche, con probabilidades que irán en ascenso desde el 10% hasta el 70%.





La semana próxima las lluvias tendrán poco protagonismo: solo el martes se esperan chaparrones por la noche entre un 10% y 40% de probabilidad. Mientras, las marcas irán desde los 14 a los 26 grados.

#PronosticodelTiempo

Otro evento generalizado de mal tiempo afectará este fin de semana la franja central del país: 13 provincias en alerta por la probabilidad tormentas fuertes .



Más info https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/VEzF5kIPdi — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 31, 2026 Alerta por tormentas: las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa. El área será afectada por actividad aislada de variada intensidad.





Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.