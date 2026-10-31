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31 de octubre 2026 - 09:39

Volvió el sol al AMBA: cuánto durará y cómo seguirá el clima en el resto del país

El SMN indicó una jornada estable para este sábado. También se esperan tormentas en el interior del país.

El SMN anunció tormentas para 8 provincias del interior del país.

El SMN anunció tormentas para 8 provincias del interior del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de sol con máxima de 25 grados, sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en el centro del país para ocho provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó que este sábado se esperan marcas entre los 14 y 25 grados, con nubosidad variable y sin lluvias. Por el contrario, las lluvias volverán el domingo desde la mañana hasta la noche, con probabilidades que irán en ascenso desde el 10% hasta el 70%.

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La semana próxima las lluvias tendrán poco protagonismo: solo el martes se esperan chaparrones por la noche entre un 10% y 40% de probabilidad. Mientras, las marcas irán desde los 14 a los 26 grados.

Alerta por tormentas: las provincias afectadas

El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa. El área será afectada por actividad aislada de variada intensidad.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

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