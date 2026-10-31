El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de sol con máxima de 25 grados, sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en el centro del país para ocho provincias.
Volvió el sol al AMBA: cuánto durará y cómo seguirá el clima en el resto del país
El SMN indicó una jornada estable para este sábado. También se esperan tormentas en el interior del país.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó que este sábado se esperan marcas entre los 14 y 25 grados, con nubosidad variable y sin lluvias. Por el contrario, las lluvias volverán el domingo desde la mañana hasta la noche, con probabilidades que irán en ascenso desde el 10% hasta el 70%.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa. El área será afectada por actividad aislada de variada intensidad.