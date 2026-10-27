Cómo obtener hasta 100% de reintegro en subtes y colectivos durante octubre 2026

Las promociones de octubre dependen de la tarjeta y del método de pago. Algunas requieren abonar con el celular mediante NFC o código QR.

Buenas noticias: viajar en colectivo o subte puede representar un gasto menor durante los últimos días de octubre gracias a las promociones de bancos, tarjetas y billeteras virtuales . Algunos beneficios permiten recuperar el 100% del pasaje, aunque tienen topes mensuales y condiciones para acceder al reintegro.

Las ofertas no funcionan todas de la misma manera. Algunas exigen pagar con el celular mediante NFC, mientras que otras exigen escanear un código QR desde una aplicación. También hay promociones reservadas para clientes de determinadas entidades o habilitadas solo para algunas cuentas. Por eso, antes de viajar, conviene revisar qué medio de pago acepta cada beneficio y cuánto dinero permite recuperar.

Una de las promociones más importantes de octubre es la de Mastercard, que ofrece un reintegro del 100% en colectivos, con un tope de $25.000 mensuales por tarjeta. Para acceder, hay que vincular una tarjeta Mastercard de débito, crédito o prepaga al celular y pagar el viaje mediante NFC , es decir, acercando el dispositivo al lector. La promoción está vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

Santander también tiene una opción para reducir el costo de los viajes en transporte público. Durante octubre devuelve el 50% del importe en colectivos y subtes cuando el usuario paga mediante QR Transporte desde la aplicación Santander o MODO, pagando con dinero en cuenta . El límite de reintegro es de $8.000 por mes. Los clientes que cuentan con Sorpresa Santander pueden acceder a una devolución de hasta el 100%, con un tope mensual de $16.000.

Para quienes utilizan Naranja X , hay un reintegro del 50% en viajes de colectivo, subte y peajes mediante pagos NFC desde el celular con la tarjeta de débito de la entidad o una tarjeta Visa de crédito. El tope es de $5.000 mensuales para esa modalidad. La billetera también ofrece un 50% de devolución en viajes de subte abonados con QR y dinero en cuenta, con un límite mensual separado de $5.000. Ambas promociones tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Mariano Fuchila

Subtes: cómo recibir reintegro

Los clientes de BBVA con tarjetas Mastercard pueden obtener un 100% de reintegro en viajes en subte, con un tope de $25.000 por mes. Para que se aplique, deben pagar con la tarjeta vinculada al celular mediante NFC. La promoción termina el 31 de octubre, por lo que quedan pocos días para aprovecharla.

Banco Macro ofrece una alternativa con una devolución más baja: un 20% en viajes de colectivo y subte al pagar mediante QR desde MODO con dinero en cuenta. El beneficio tiene un límite de $10.000 mensuales por usuario y, según las condiciones publicadas, va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otra opción es Ripio Card, que permite acceder a un 50% de descuento en colectivos y subtes mediante pagos NFC desde el celular. El límite de devolución depende de la categoría del usuario, por lo que hay que revisar las condiciones de la cuenta.

SUBE: monto máximo de carga y saldo negativo

Además de las promociones bancarias, quienes tienen la tarjeta SUBE física deben tener en cuenta los límites del sistema. El saldo máximo permitido es de $40.000, mientras que el monto máximo para una operación de carga electrónica es de $30.000. Si se necesita cargar más, hay que realizar varias operaciones.

El saldo negativo tiene límites según el transporte. Para colectivos de todo el país, subtes porteños y transporte fluvial del Delta bonaerense, el tope es de $1.200 negativos. En las líneas de trenes metropolitanos Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur, además del Tren del Valle, es de $650. En el tren Urquiza, de $480.

Se puede cargar la SUBE mediante la aplicación oficial, una billetera virtual, el home banking o un cajero automático. Después de la operación, hay que acreditar la carga mediante un celular Android compatible con NFC, la función Carga a Bordo en los colectivos habilitados o una Terminal Automática SUBE. La carga electrónica no queda disponible para viajar hasta completar este paso.