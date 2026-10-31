Multas de tránsito: te sacan 5 puntos de la licencia por no respetar las rotondas

La normativa nacional establece reglas específicas para circular por estos cruces y contempla sanciones económicas junto con descuentos en el sistema de scoring.

Las rotondas tienen reglas específicas que buscan ordenar la circulación y reducir riesgos.

Circular correctamente por una rotonda no solo ayuda a evitar accidentes y mantener ordenado el tránsito, de por sí, la Ley Nacional de Tránsito también establece obligaciones específicas para los conductores .

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Incumplirlas puede derivar en una multa y en la pérdida de puntos de la Licencia Nacional de Conducir , aunque la sanción cambia según el tipo de infracción cometida.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que quien ya está circulando por la rotonda tiene prioridad sobre el vehículo que intenta ingresar. La excepción aparece cuando existe una señalización específica que indique lo contrario.

La prioridad de paso es uno de los puntos centrales al momento de ingresar al cruce.

Además, la circulación se tiene que hacer alrededor de la zona central , que queda siempre a la izquierda del conductor. Antes de entrar a la rotonda hay que reducir la velocidad, chequear el flujo vehicular y ceder el paso cuando corresponda.

También es necesario anticipar la salida con las luces de giro y evitar maniobras bruscas que puedan alterar la circulación. La reglamentación nacional distingue entre no respetar las reglas especiales de las rotondas y simplemente no ceder la prioridad de paso, por lo que cada conducta tiene su propia sanción.

El sistema de scoring descuenta puntos según el tipo de infracción cometida. Magnific

Puntos de scoring afectados

La infracción más severa dentro de este apartado es no respetar las reglas especiales previstas para las rotondas, en ese caso, la normativa establece que se saquen 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir. Por otro lado, no respetar la prioridad de quien ya circula dentro de la rotonda implica un descuento de 4 puntos.

También se descuentan 4 puntos cuando el conductor no respeta la señalización correspondiente o lleva a cabo maniobras prohibidas en giros, rotondas o retornos en U. De todas formas, el descuento de puntos no significa automáticamente la suspensión de la licencia.

El sistema de scoring funciona de manera acumulativa, por lo que cada infracción resta puntos del saldo disponible del conductor y las consecuencias aumentan a medida que se acumulan faltas. Por eso, una misma maniobra incorrecta dentro de una rotonda puede tener efectos distintos según cómo sea tipificada por la autoridad de tránsito.

Las multas se calculan en Unidades Fijas y pueden variar según la jurisdicción. Magnific

De cuánto son los montos en Unidades Fijas (UF)

La sanción económica también cambia según la falta, de acuerdo con el régimen nacional:

no respetar las reglas especiales para rotondas: de 150 a 500 UF y 5 puntos menos

no respetar la prioridad de quien circula por la rotonda: de 100 a 300 UF y 4 puntos menos

no respetar la señalización o realizar giros prohibidos: de 100 a 300 UF y 4 puntos menos

La Unidad Fija permite actualizar el valor de las multas sin establecer un monto permanente en pesos. Su valor económico depende de la jurisdicción correspondiente y tiene que ver con el precio de referencia establecido para el combustible.

Por eso, una multa expresada en UF puede representar distintos montos finales según dónde y cuándo se aplique. Más allá de la sanción económica, la regla básica para evitar una infracción es que quien ingresa debe respetar a quien ya circula dentro de la rotonda, salvo que una señal indique expresamente otra prioridad.