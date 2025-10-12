Ferrari revela la novedosa tecnología de su primer auto 100% eléctrico

Ferrari sorprendió al mundo al mostrar por primera vez el tren motriz de su futuro modelo completamente eléctrico: Ferrari Elettrica, cuya presentación definitiva está prevista para 2026.
En el Ferrari Market Capital Day 2025, la marca de Maranello exhibió la base tecnológica del vehículo: batería, chasis y sistema de propulsión, marcando un antes y un después en su historia.
El Elettrica representa el paso más ambicioso de la firma hacia la electrificación. Construido sobre una plataforma de aluminio reciclado y con una batería integrada en la estructura, logra un centro de gravedad 80 mm más bajo que cualquier Ferrari con motor a combustión. Su esquema con cuatro motores eléctricos (uno por rueda) desarrolla más de 1.000 CV de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos.
Además, la marca italiana incorporó un subchasis trasero amortiguado, un sistema de suspensión activa de 48 volts y una computadora central que ajusta parámetros dinámicos 200 veces por segundo, garantizando una respuesta inmediata y precisa.
La autonomía estimada supera los 530 km, y el modelo contará con tres modos de conducción: Range, Tour y Performance. Aunque el diseño final se conocerá recién en 2026, Ferrari anticipó que el Elettrica será fiel a su ADN deportivo, pero con una revolución tecnológica sin precedentes.
