Cierre de varias autopistas porteñas este domingo: por qué y cuándo reabrirán

Autopistas y avenidas porteñas estarán cerradas hasta el mediodía, afectando el tránsito en gran parte de la ciudad, conocé por qué.

Este domingo 12 de octubre, varias autopistas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran cerradas por la realización de la tercera edición del Gran Fondo Argentina , una competencia de ciclismo que comenzó el viernes con exposiciones y tiene su evento principal desde las 6 de la mañana. Los cortes afectan las principales vías y modifican el tránsito habitual en la ciudad.

Los competidores largaron a las 6 desde avenida Calabria y Rosario Vera Peñaloza, en Puerto Madero , y recorren principalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el Paseo del Bajo y el eje Autopista Illia-Cantilo-Lugones. La carrera está diseñada para todas las edades, con un circuito de 124 kilómetros para mayores de 17 años y otro de 60 kilómetros para ciclistas desde 16 años.

Las interrupciones en el tránsito se extienden entre las 4.30 y las 12 horas, según cada vía.

Circuito completo de la carrera

El recorrido comprende: Paseo del Bajo y Autopista Illia en ambos sentidos; Avenida Cantilo hasta la salida del Puente Labruna; Avenida Lugones desde Udaondo hasta la conexión con Illia; Autopista Perito Moreno y 25 de Mayo en ambos sentidos. Para quienes compiten en el circuito de 124 kilómetros, se añade la avenida 9 de Julio Sur hasta calle Juárez en ambos sentidos.

lp Hay un circuito de 124 km para mayores de 17 años y otro de 60 km para ciclistas desde 16 años.

Una fiesta del deporte y el turismo

El evento fue declarado “de interés deportivo” por la Legislatura porteña, a partir de una iniciativa de la diputada Patricia Glize (Vamos por Más). En su presentación, la legisladora destacó que “la carrera conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable”.

El Gran Fondo Argentina no solo se consolidó como una cita clave para los amantes del ciclismo, sino también como un motor de actividad turística y económica para la Ciudad. Los hoteles, restaurantes y comercios de las zonas cercanas a Puerto Madero, Retiro y Palermo registraron una alta ocupación durante el fin de semana, impulsada por la llegada de corredores y sus acompañantes.

gf-prensa-02-1024x603 El evento busca incentivar la bicicleta como transporte saludable, seguro y sustentable.

El Gobierno porteño y los organizadores del evento subrayaron que el objetivo del Gran Fondo Argentina es proyectar a Buenos Aires como una capital regional del ciclismo y consolidar una política sostenida de promoción deportiva. La competencia, única en su tipo por desarrollarse en autopistas urbanas, busca posicionar al país dentro del calendario internacional de carreras de ruta.

“Argentina Grande Otra Vez” no solo funciona como lema, sino como una consigna que el Ejecutivo pretende asociar a la idea de recuperar el protagonismo deportivo y turístico del país. Con ciclistas pedaleando por las autopistas vacías y miles de espectadores acompañando desde las calles, la Ciudad se prepara para una jornada que combina esfuerzo, superación y orgullo nacional.