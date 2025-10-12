Este domingo 12 de octubre, varias autopistas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran cerradas por la realización de la tercera edición del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo que comenzó el viernes con exposiciones y tiene su evento principal desde las 6 de la mañana. Los cortes afectan las principales vías y modifican el tránsito habitual en la ciudad.
Cierre de varias autopistas porteñas este domingo: por qué y cuándo reabrirán
Autopistas y avenidas porteñas estarán cerradas hasta el mediodía, afectando el tránsito en gran parte de la ciudad, conocé por qué.
-
Impresionante accidente aéreo en Los Ángeles: un helicóptero se estrelló en una playa
-
ANSES confirmó que este grupo de personas cobrará más de $390.000 en octubre 2025
Los competidores largaron a las 6 desde avenida Calabria y Rosario Vera Peñaloza, en Puerto Madero, y recorren principalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el Paseo del Bajo y el eje Autopista Illia-Cantilo-Lugones. La carrera está diseñada para todas las edades, con un circuito de 124 kilómetros para mayores de 17 años y otro de 60 kilómetros para ciclistas desde 16 años.
Horarios de cierre de las autopistas
El tránsito permanecerá interrumpido en las siguientes autopistas y avenidas hasta el mediodía:
-
Avenida Cantilo: 4.30 a 12, dirección norte
Avenida Lugones: 4.30 a 12, dirección sur
Autopista Illia: 4.30 a 12, ambos sentidos
Autopista 25 de Mayo: 4.30 a 12, dirección oeste y centro
Paseo del Bajo: 4.30 a 12, ambos sentidos
Autopista Perito Moreno: 4.30 a 12, dirección oeste y centro
Autopista 9 de Julio Sur: 4.30 a 12, dirección a Barracas y centro
Circuito completo de la carrera
El recorrido comprende: Paseo del Bajo y Autopista Illia en ambos sentidos; Avenida Cantilo hasta la salida del Puente Labruna; Avenida Lugones desde Udaondo hasta la conexión con Illia; Autopista Perito Moreno y 25 de Mayo en ambos sentidos. Para quienes compiten en el circuito de 124 kilómetros, se añade la avenida 9 de Julio Sur hasta calle Juárez en ambos sentidos.
Una fiesta del deporte y el turismo
El evento fue declarado “de interés deportivo” por la Legislatura porteña, a partir de una iniciativa de la diputada Patricia Glize (Vamos por Más). En su presentación, la legisladora destacó que “la carrera conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable”.
El Gran Fondo Argentina no solo se consolidó como una cita clave para los amantes del ciclismo, sino también como un motor de actividad turística y económica para la Ciudad. Los hoteles, restaurantes y comercios de las zonas cercanas a Puerto Madero, Retiro y Palermo registraron una alta ocupación durante el fin de semana, impulsada por la llegada de corredores y sus acompañantes.
El Gobierno porteño y los organizadores del evento subrayaron que el objetivo del Gran Fondo Argentina es proyectar a Buenos Aires como una capital regional del ciclismo y consolidar una política sostenida de promoción deportiva. La competencia, única en su tipo por desarrollarse en autopistas urbanas, busca posicionar al país dentro del calendario internacional de carreras de ruta.
“Argentina Grande Otra Vez” no solo funciona como lema, sino como una consigna que el Ejecutivo pretende asociar a la idea de recuperar el protagonismo deportivo y turístico del país. Con ciclistas pedaleando por las autopistas vacías y miles de espectadores acompañando desde las calles, la Ciudad se prepara para una jornada que combina esfuerzo, superación y orgullo nacional.
Dejá tu comentario