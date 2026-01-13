Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en Entre Ríos, receso invernal y vacaciones de verano

El nuevo esquema educativo define 190 días efectivos de clase y un mínimo de 760 horas anuales en primaria y 900 en secundaria para la provincia.

Con el nuevo calendario 2026, Entre Ríos definió que las clases comenzarán el lunes 2 de marzo.

Entre Ríos ya anunció las fechas de su calendario escolar para el ciclo lectivo 2026. A través del Ministerio de Educación, se confirmó oficialmente cómo quedará organizado, con las fechas de inicio y cierre de clases, así como el receso de invierno para los distritos que ya fijaron su cronograma.

Con el objetivo de garantizar calidad educativa, la nueva reglamentación anunciada en el Boletín Oficial estipula un mínimo de 190 días obligatorios de escolaridad , un compromiso ratificado por el Consejo Federal de Educación (CFE). A continuación, conocé los detalles.

El calendario escolar 2026 en Entre Ríos está planificado para iniciar el 2 de marzo para todos los niveles educativos, desde inicial hasta secundario.

El receso de invierno será entre el 6 y el 17 de julio , y al igual que en otras provincias del centro del país, este periodo es un momento clave para que los estudiantes puedan tomar un respiro y realizar actividades recreativas.

El ciclo lectivo, por su parte, finalizará el 18 de diciembre , dando un cierre temprano a las actividades académicas en la provincia.

Cuándo empiezan las clases en el resto del país

La organización del ciclo lectivo 2026 varía según la provincia, ya que depende de la autonomía que tiene cada una para definir su propio calendario.

El inicio de clases arranca en Santiago del Estero el 18 de febrero, siendo la primera en iniciar las clases. Posteriormente, el 23 de febrero, San Luis, Chubut y Jujuy darán comienzo al cronograma. Tierra del Fuego comenzará el 24 de febrero, mientras que CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz arrancarán el 25 de febrero.

Por otro lado, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Corrientes, Chaco y Misiones lo harán el lunes 2 de marzo, fecha que se posiciona como referencia en el país.

En cuanto al receso invernal, este se divide en tres grupos principales:

Del 6 al 17 de julio para provincias como Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , San Juan y Mendoza .

para provincias como , , , y . Del 13 al 24 de julio es la franja más extensa e incluye a Catamarca , Jujuy , Salta , Tucumán , Río Negro , Neuquén , Santa Cruz y Tierra del Fuego .

es la franja más extensa e incluye a , , , , , , y . Del 20 al 31 de julio para Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Finalmente, el ciclo lectivo concluirá para la mayoría de las provincias el 18 de diciembre, con algunas excepciones. Por ejemplo, Formosa finalizará el 17 de diciembre, Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22 de diciembre, mientras que La Pampa extenderá sus clases hasta el 23 de diciembre.