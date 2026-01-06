SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Confirmado el Calendario Escolar 2026 en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Gobierno nacional difundió las fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases.

El Ministerio de Capital Humano publicó este lunes las fechas del inicio, receso invernal y finalización de las clases, de este 2026.

El calendario Escolar para el 2026 fue confirmado este lunes por el Ministerio de Capital Humano. Además de la ratificación de las fechas de inicio y cierre de clases, ya se conocen las fechas de las vacaciones de invierno para cada una de las provincias.

Cuándo empiezan las clases en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal

La provincia de Buenos Aires iniciará su ciclo lectivo en 2026 el próximo 2 de marzo. El receso invernal comenzará el 20 de julio y culminará el 31 del mismo mes, mientras que las clases finalizarán el 22 diciembre de 2026. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a dictar clases el 25 de febrero, cesará actividades por vacaciones entre el 20 y el 31 de julio, y cerrará el año el 18 de diciembre.

El inicio de las clases provincia por provincia

  • En Catamarca, las clases iniciarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

  • En Chaco, el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, tendrá receso de invierno del 20 al 31 de julio, y concluirá el 18 de diciembre.

  • En Chubut, el inicio de clases está previsto para el 23 de febrero, el receso invernal será del 13 al 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.

  • En Córdoba, las clases comenzarán el 2 de marzo, se detendrán por el receso invernal del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

  • En Corrientes, el ciclo lectivo iniciará el 2 de marzo, el receso de invierno será entre el 13 y el 24 de julio, y las clases terminarán el 18 de diciembre.

  • En Entre Ríos, las clases comenzarán el 2 de marzo, se suspenderán por el receso invernal del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

  • En Formosa, el inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, el receso invernal se extenderá del 13 al 24 de julio, y el cierre del año escolar será el 17 de diciembre.

  • En Jujuy, las clases comenzarán el 25 de febrero, el receso de invierno se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.

  • En La Pampa, el ciclo lectivo iniciará el 2 de marzo, tendrá receso invernal del 13 al 24 de julio, y finalizará el 23 de diciembre.

  • En La Rioja, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

  • En Mendoza, el inicio de clases está previsto para el 25 de febrero, el receso de invierno será del 6 al 17 de julio, y el ciclo lectivo concluirá el 22 de diciembre.

  • En Misiones, las clases comenzarán el 2 de marzo, el receso invernal será entre el 15 y el 17 de julio, y finalizarán el 22 de diciembre.

  • En Neuquén, el ciclo lectivo iniciará el 25 de febrero, se detendrá por el receso de invierno del 13 al 24 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.

  • En Río Negro, las clases comenzarán el 2 de marzo, el receso invernal se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.

  • En Salta, el inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, el receso de invierno se extenderá del 13 al 24 de julio, y las clases finalizarán el 18 de diciembre.

  • En San Juan, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

  • En San Luis, el ciclo lectivo iniciará el 25 de febrero, tendrá receso de invierno entre el 6 y el 17 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.

  • En Santa Cruz, las clases comenzarán el 25 de febrero, el receso invernal será del 13 al 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.

  • En Santa Fe, el inicio de clases está previsto para el 2 de marzo, el receso de invierno se desarrollará del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

  • En Santiago del Estero, las clases comenzarán el 18 de febrero, el receso invernal será entre el 20 y el 31 de julio, y el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

  • En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el ciclo lectivo iniciará el 24 de febrero, el receso de invierno se extenderá del 13 al 24 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.

  • En Tucumán, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

