Confirmado el Calendario Escolar 2026 en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El calendario Escolar para el 2026 fue confirmado este lunes por el Ministerio de Capital Humano. Además de la ratificación de las fechas de inicio y cierre de clases, ya se conocen las fechas de las vacaciones de invierno para cada una de las provincias.
Cuándo empiezan las clases en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal
La provincia de Buenos Aires iniciará su ciclo lectivo en 2026 el próximo 2 de marzo. El receso invernal comenzará el 20 de julio y culminará el 31 del mismo mes, mientras que las clases finalizarán el 22 diciembre de 2026. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a dictar clases el 25 de febrero, cesará actividades por vacaciones entre el 20 y el 31 de julio, y cerrará el año el 18 de diciembre.
El inicio de las clases provincia por provincia
En Catamarca, las clases iniciarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
En Chaco, el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, tendrá receso de invierno del 20 al 31 de julio, y concluirá el 18 de diciembre.
En Chubut, el inicio de clases está previsto para el 23 de febrero, el receso invernal será del 13 al 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.
En Córdoba, las clases comenzarán el 2 de marzo, se detendrán por el receso invernal del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
En Corrientes, el ciclo lectivo iniciará el 2 de marzo, el receso de invierno será entre el 13 y el 24 de julio, y las clases terminarán el 18 de diciembre.
En Entre Ríos, las clases comenzarán el 2 de marzo, se suspenderán por el receso invernal del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
En Formosa, el inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, el receso invernal se extenderá del 13 al 24 de julio, y el cierre del año escolar será el 17 de diciembre.
En Jujuy, las clases comenzarán el 25 de febrero, el receso de invierno se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.
En La Pampa, el ciclo lectivo iniciará el 2 de marzo, tendrá receso invernal del 13 al 24 de julio, y finalizará el 23 de diciembre.
En La Rioja, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
En Mendoza, el inicio de clases está previsto para el 25 de febrero, el receso de invierno será del 6 al 17 de julio, y el ciclo lectivo concluirá el 22 de diciembre.
En Misiones, las clases comenzarán el 2 de marzo, el receso invernal será entre el 15 y el 17 de julio, y finalizarán el 22 de diciembre.
En Neuquén, el ciclo lectivo iniciará el 25 de febrero, se detendrá por el receso de invierno del 13 al 24 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.
En Río Negro, las clases comenzarán el 2 de marzo, el receso invernal se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.
En Salta, el inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, el receso de invierno se extenderá del 13 al 24 de julio, y las clases finalizarán el 18 de diciembre.
En San Juan, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
En San Luis, el ciclo lectivo iniciará el 25 de febrero, tendrá receso de invierno entre el 6 y el 17 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.
En Santa Cruz, las clases comenzarán el 25 de febrero, el receso invernal será del 13 al 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.
En Santa Fe, el inicio de clases está previsto para el 2 de marzo, el receso de invierno se desarrollará del 6 al 17 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
En Santiago del Estero, las clases comenzarán el 18 de febrero, el receso invernal será entre el 20 y el 31 de julio, y el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.
En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el ciclo lectivo iniciará el 24 de febrero, el receso de invierno se extenderá del 13 al 24 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.
En Tucumán, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
