NASA destacó una espectacular imagen tomada por un astrofotógrafo argentino

La constelación de Orión se pone detrás de las montañas, en San Juan. Pueden verse las nebulosas: M42 (nebulosa de Orión), Corredor, Cabeza de Caballo, Flama, M78 y parte del Bucle de Barnard. ➡ desliza para ver el detalle! . Hacía tiempo que tenía en mente hacer esta composición, pero recién el año pasado se dio la oportunidad! Mi idea era confrontar el cielo con un paisaje que estuviera lejano, para verlo en una perspectiva diferente. . . Orion, as it sets behind the mountains in San Juan, Argentina. You can see the Orion Nebula, Running Man, Horsehead, Flame, M78 Nebulae, and Barnard's Loop. ➡ Swipe to see the highlights! . This is an image I've had in mind for quite a long time, but only last year I had the chance to shoot! I wanted to show very distant landscape features, to put in perspective with night sky objects at a large scale.