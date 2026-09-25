Cierran el puente Labruna sentido a Libertador: a partir de cuándo y por cuánto tiempo + Agregar ámbito en









El gobierno porteño confirmó que el paso estará cortado para avanzar con las obras en los accesos. También habrá restricciones en Cantilo y Lugones.

Las calles alternativas para circular, los recorridos de la línea 28 de colectivos y los accesos que van a seguir funcionando sin problemas en la zona de Núñez.

A partir de las 22:00 de este viernes 25 y hasta el lunes 28 a las 23:30, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) mantendrá cortado el puente Labruna en la mano que va desde la colectora de Cantilo hacia Udaondo, Figueroa Alcorta y la avenida Del Libertador. La medida se tomó para que la empresa AUSA pueda volcar hormigón sobre los accesos de la obra.

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A pesar de las afectaciones en el tránsito de los autos, la pasarela peatonal, los accesos a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte y la rotonda de la colectora de Cantilo operarán con total normalidad durante todo el fin de semana.

CABA Obras en puente Labruna El proyecto integral busca readecuar la circulación en uno de los puntos más transitados del norte de la Ciudad. Con la construcción de un puente paralelo, la zona pasa de tener un carril por mano a contar con dos carriles por sentido. La estructura nueva absorbe el flujo de autos que van hacia el río, mientras que el puente original queda de mano única hacia Udaondo.

El plan contempla además la suma de una pasarela peatonal central de cuatro metros de ancho, una bicisenda delimitada de 2,40 metros y nuevas conexiones directas con Lugones y Cantilo. El objetivo es agilizar los accesos a puntos clave de la zona como el Estadio Monumental de River Plate, Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación, el CeNARD y el Club Ciudad de Buenos Aires.

Cortes y desvíos Para absorber el tráfico durante el cierre del fin de semana, la Ciudad dispuso una ruta alternativa oficial:

Tránsito particular y Línea 28: los vehículos que circulen por la colectora de Cantilo deberán continuar viaje hacia el norte y tomar el enlace con la avenida Del Libertador ubicado por debajo de la General Paz. Adicionalmente, el sábado 26 se aplicarán reducciones parciales de carriles en Cantilo y Lugones según la siguiente agenda: De 8:00 a 10:30 : Restricción en los tres carriles derechos de Cantilo

: Restricción en los tres carriles derechos de Cantilo De 10:30 a 11:30 : Restricción en los dos carriles izquierdos de Cantilo

: Restricción en los dos carriles izquierdos de Cantilo De 11:30 a 13:30 : Restricción en los tres carriles izquierdos de Lugones

: Restricción en los tres carriles izquierdos de Lugones De 13:30 a 15:30: Restricción en los dos carriles derechos de Lugones

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