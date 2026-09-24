La rebaja de patentes en CABA abre el debate por el Presupuesto 2027 de Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño anunció que dentro del Presupuesto enviará un nuevo esquema tributario para vehículos porteños. La medida se suma a los créditos para vivienda anunciados a principios de mes y busca hacer foco en la clase media.

La Ciudad bajará el valor de las patentes para el 60% de los vehículos que tributan en el distrito.

Luego de impulsar una rebaja en las tasas para los créditos hipotecarios , el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una nueva medida para la clase media de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el próximo año, no habrá incrementos en los valores de las patentes y el 60% de los vehículos pagará menos que este año. La medida se incluirá en el Presupuesto 2027 que comenzará a ser tratado por la Legislatura el mes que viene.

"En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie" , dijo el mandatario al comunicar los cambios que impactarán sobre un mercado automotor compuesto por un total de 1.630.000 autos. Además, señaló que 6 de cada 10 "van a pagar menos", mientras que el resto va a pagar "exactamente lo mismo que ahora".

La propuesta será incluida dentro de la hoja de ruta económica que será enviada al Palacio de la calle Perú el próximo miércoles 30 de septiembre y que sostendrá como principio fundamental el déficit cero de las cuentas públicas de CABA por sexto año consecutivo, tal como anticipó a Ámbito el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo : "Vamos a sostener el equilibrio fiscal para 2027" .

La iniciativa anunciada por Macri contempla un esquema de reducción de alícuotas en todos los tramos del esquema gradual. En diálogo con el programa Poker de Damas de Radio del Plata, Arengo explicó que "esto significa que con una inflación cercana al 30% todos los autos van a tener caídas en términos reales".

El proyecto contempla que la mitad del parque automotor , es decir unos 824.000 vehículos, pagará un valor inferior al que está abonando durante este año, mientras que un 40% (654.000 vehículos) mantendrá congelada la boleta y pagará exactamente el mismo valor que en 2026.

Cambios en la exención por antigüedad

Otro aspecto relevante de los cambios anunciados por el Gobierno porteño tiene que ver con los vehículos exentos del pago de patentes. Actualmente, una unidad debe tener como mínimo 25 años para poder acceder a ese beneficio, pero desde 2027 se adelantará el plazo.

Según informaron desde CABA, para el próximo ejercicio se reducirá de 25 a 20 años. Este cambio impactará sobre unos 152.000 vehículos que desde el año próximo dejarán de tributar. Se trata de aproximadamente el 10% restante del parque automotor porteño.

Por último, las unidades 100% eléctricas mantendrán la exención total del tributo, mientras que los híbridos seguirán exentos durante los primeros dos años. Luego se reduce al 60% para el tercer año, al 40% durante el cuarto y al 20% en el quinto. Desde el sexto año comienzan a tributar el 100%.

Desde CABA afirman que las rebajas son resultado del proceso de recortes del gasto estatal iniciado en diciembre de 2023. A través de retiros voluntarios y de salidas, la planta administrativa se redujo un 15%. A septiembre, el Gobierno porteño cuenta con 8.954 empleados menos que a inicios de la gestión de Macri. También eliminaron 359 cargos gerenciales y se cerraron fideicomisos considerados como "ineficientes".

Se trata de dos aspectos que reclamaban -y aún insisten- desde La Libertad Avanza. La legisladora Pilar Ramírez volvió a reclamar por el tratamiento de la Ley Bases porteña con la que apuntan a eliminar organismos y a fusionar aquellos que tienen tareas duplicadas, además de proponer el cobro de la salud a los no residentes, sean de otras provincias o extranjeros. Además, plantean privatizar empresas públicas. "Queremos ordenar, auditar y eliminar el gasto ineficiente", asegura.

Crédito hipotecario para la clase media

Mientras dirime su estrategia electoral de cara a 2027 y analiza una potencial alianza con los libertarios, Macri apuesta a ordenar su discurso en torno a trasladar el orden y el ahorro hacia la clase media, un sector clave para el PRO. Además de la rebaja en patentes, a principios de mes anunció la baja de tasas del Banco Ciudad para los créditos hipotecarios destinados a primera vivienda.

La nueva tasa de interés preferencial de los préstamos será fija, del 6,5%, y estará destinada a quienes busquen acceder a su primera vivienda. “El orden es también ordenar prioridades. La clase media fue olvidada durante demasiados años”, afirmó Macri al presentar la medida.

El jefe de Gobierno explicó que, como ejemplo, para un préstamo hipotecario UVA de $100 millones, tomado al plazo máximo de 25 años, la cuota inicial será de $658.000. Para acceder a un financiamiento de esas características, los solicitantes deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000.

La cuota inicial del préstamo no podrá superar el 25% de los ingresos del hogar. Además, los solicitantes podrán presentar hasta un garante con el objetivo de ampliar su capacidad crediticia. Además de las condiciones básicas financieras, el plan estará enfocado en empleados en relación de dependencia que cobren o trasladen su cuenta sueldo al Banco Ciudad como para monotributistas y trabajadores autónomos.

En el Banco Ciudad aseguraron a Ámbito que desde el relanzamiento en 2024 llevan otorgados un total de 4.000 préstamos UVA. Y esperan que la nueva tasa, sumado a los cambios aprobados por la Legislatura sobre la carta orgánica de la entidad, impulsen los créditos hipotecarios.

El foco del macrismo está puesto en la clase media, como aseguró el propio jefe de Gobierno, a través de la rebaja de impuestos a la actividad -Ingresos Brutos-, de cambios en patentes, de eliminación de trámites y del impulso a los créditos privados.

Como contrapartida, los fondos para políticas de vivienda sufrieron un recorte del 50% durante la gestión actual. "Mientras el presupuesto general de la Ciudad de Buenos Aires alcanza los $20,9 billones y crece un 9,5% en términos reales respecto a 2025, las políticas de vivienda pierden prioridad: hoy representan apenas el 1% del presupuesto total del GCBA", afirma un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, cuando hasta 2023 representaban el 2%. "Es el porcentaje más bajo de los últimos 14 años", aseguran.

Presupuesto 2027

En el marco de los anuncios a la clase media, el jefe del equipo económico de Macri terminará de pulir la ley de leyes, al calor de las variables macroeconómicas previstas por el gobierno nacional de Javier Milei en el Presupuesto 2027. Una vez delineado el proyecto presupuestario se enviará al Palacio de la calle Perú, por donde comenzarán a desfilar los ministros porteños para defender los guarismos.

Por caso, está previsto que Arengo asista a la Comisión de Presupuesto que preside Waldo Wolf el 7 de octubre para brindar un panorama de los números estimados de ingresos y gastos para el cuarto año de mandato de Macri, como así también de las obras previstas. Con el texto en mano, los legisladores podrán realizar preguntas para conocer en detalle las proyecciones y se abrirá la etapa de negociación.

La cuestión de las patentes ya aparece en el radar de los bloques opositores. Desde el peronismo, principal espacio dentro de la Legislatura con 20 miembros, aseguraron a Ámbito que una vez recibido el detalle del texto comenzarán a analizarlo.

En principio, lo consideran como una contradicción por parte del PRO. Aseguran que desde el macrismo impulsan una visión tributaria que plantea que, en situaciones de superávit como en la que se encuentra CABA, se debería bajar el peso de los impuestos a la actividad y compensarlo con los del patrimonio. En el caso de patentes, señalan que va por la vereda opuesta a esa idea.