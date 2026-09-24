Cuánto sale viajar a Buenos Aires para ver al papa León XIV

El Sumo Pontífice llegará a la Argentina en noviembre con una intensa agenda que abarca Córdoba, Lujan y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde los pasajes hasta las tarifas de alojamiento en Capital Federal, los costos clave para planificar la estadía durante las jornadas históricas.

La confirmación de la visita del papa León XIV movilizó a miles de fieles en todo el país que buscan viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para participar de las misas masivas y actividades programadas. El Pontífice permanecerá en suelo argentino entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre .

Para quienes planean trasladarse a la capital nacional con el objetivo de presenciar los encuentros en el Monumento a los Españoles, las ceremonias religiosas o las vigilias juveniles, los costos varían según el punto de origen , el medio de transporte utilizado y el nivel de confort elegido para la estadía.

El arribo del papa León XIV a Buenos Aires está programado para el domingo 8 de noviembre a las 16:30 , en un vuelo procedente de Montevideo que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. Esa misma tarde iniciará su agenda oficial con compromisos protocolares con las autoridades nacionales en Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

El Sumo Pontífice permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14:00, momento en que despegará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para concluir su recorrido sudamericano.

Durante los cuatro días de visita, la actividad de León XIV se concentrará en distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján:

Domingo 8 de noviembre

16:30 : llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00 : visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20 : ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada

: ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada 17:50 : encuentro protocolar con el Presidente de la República

: encuentro protocolar con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento

Lunes 9 de noviembre

09:15 : visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30 : Misa en el Monumento de los Españoles

: Misa en el Monumento de los Españoles 16:10 : encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30 : encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

: encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45 : celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

07:30 : vuelo Buenos Aires - Córdoba

: vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00 : llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00 : Misa en la Escuela de Aviación Militar

: Misa en la Escuela de Aviación Militar 15:15 : encuentro con representantes de la Iglesia y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

: encuentro con representantes de la Iglesia y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55 : vuelo Córdoba - Buenos Aires

: vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10 : llegada a Aeroparque

: llegada a Aeroparque 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

08:00 : visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00 : Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

: Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30 : ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

: ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del avión con destino a Lima, Perú

Cuánto cuesta viajar a CABA para ver al Papa

Para organizar el viaje a la Capital Federal durante las fechas de la visita papal, los presupuestos estimados de traslado, alojamiento y alimentación presentan distintas alternativas:

Pasajes

Desde el Norte : los aéreos de ida se consiguen desde $132.974 y la vuelta desde $86.966 en tarifas base. En micro de larga distancia, los valores cotizan en torno a los $95.918 en semicama y $184.000 para coche cama por tramo.

: los aéreos de en tarifas base. En micro de larga distancia, los valores cotizan en torno a los $95.918 en semicama y $184.000 para coche cama por tramo. Desde el Centro/Cuyo : los traslados en micro chárter de ida y vuelta hacia CABA se comercializan entre $155.000 y $190.000 .

: los traslados en micro chárter de ida y vuelta hacia CABA se comercializan . Desde el Sur: los pasajes aéreos de ida y vuelta se consiguen en promedio entre $146.000 y $220.000. Si se opta por colectivos de larga distancia, desde las ciudades patagónicas más lejanas el valor puede superar los $160.000 por tramo en servicio coche cama, por lo que el avión es la opción más competitiva en tiempo y costo.

Hospedaje

Económico / Hostels : entre $40.000 y $60.000 por noche.

: entre por noche. Hoteles 3 estrellas : promedian los $109.000 por noche , con rangos de entre $150.000 y $500.000 para habitaciones dobles céntricas según la anticipación de la reserva.

: promedian los , con rangos de entre $150.000 y $500.000 para habitaciones dobles céntricas según la anticipación de la reserva. Hoteles 4 estrellas: el promedio base para la segunda semana de noviembre parte desde los $180.500 por noche.

Alimentación

Opción económica : con menúes ejecutivos al paso, comida rápida o rotiserías, se calcula un gasto diario de entre $15.000 y $25.000 por persona

: con menúes ejecutivos al paso, comida rápida o rotiserías, se calcula un por persona Opción intermedia: para almuerzos y cenas en restaurantes tradicionales, el presupuesto diario por persona oscila entre $40.000 y $70.000

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De esta manera, el presupuesto total estimado para una estadía básica de 3 noches varía según el lugar de origen y el estilo de consumo. Un viajero que opte por un perfil económico necesitará un piso de $311.000 viajando desde el Centro del país, $347.000 desde el Sur y $384.000 desde el Norte.

Para una experiencia intermedia el costo total base sube a aproximadamente a $547.000 desde el Centro, $583.000 desde el Sur y $620.000 si se traslada desde el Norte del país.