Sin embargo, más allá de que la resolución se publicó de manera oficial, las autoridades porteñas recomiendan igualmente utilizar el tapabocas "al ingresar y permanecer en lugares cerrados de acceso público o privado".

Cuáles son los lugares donde no será obligatorio usar barbijo

Hasta el momento, la obligatoriedad del uso del barbijo regía en el transporte público y en otros lugares cerrados como restaurantes o lugares de trabajo. Esto ya no será así. El avance de la vacunación contra el coronavirus y la situación epidemiológica actual, llevaron a que los ministerios de Salud, Desarrollo Económico y Producción y Justicia y Seguridad, con el aval de la Jefatura de Gabinete porteña, tomen una nueva decisión.

Quirós dijo esta mañana que se incluyen "todos los espacios cerrados y el transporte público".

Covid-19 en CABA

El funcionario indicó la semana pasada que "hasta hace 10 días teníamos un promedio de 2500 casos por día aproximadamente. Estamos en un descenso y hoy reportamos unos 1500 diarios". No obstante, alertó que "hay mucha gente decidió no hisoparse, por lo que estamos subvalorando".

Asimismo, el ministro porteño fue tajante al decir que aunque se complete esta ola de contagios, eso no significa que no va a haber más casos o no puedan volver a subir los casos.

"El comportamiento de esta enfermedad hacia delante no es simple porque depende de muchas variables. Lo más probable es que terminemos de transitar esta curva en las siguientes semanas. Entre 8 y 10 semanas duran las curvas de Ómicron. Igualmente, debemos estar atentos a lo que ocurra con las nuevas variantes y si encuentran tierra fértil", terminó.

Por otra parte, se están asignando turnos para la aplicación cuarta dosis, lo cual disminuye significativamente la posibilidad de que se desarrollen cuadros graves de la enfermedad.