Ricky Martin agotó en pocas horas las entradas para su show del 18 de abril en el Campo Argentino de Polo y rápidamente anunció una segunda fecha para el 17 de abril. Finalmente llegó el momento para que el reencuentro con sus fans en la Ciudad de Buenos Aires se haga realidad.
Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo: horarios, accesos y lo que tenés que saber antes de los shows
El cantante boricua se presentara el viernes 17 y el sábado 18 de abril en la Ciudad de Buenos Aires como parte de su gira Ricky Martin Live 2026.
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Los shows forman parte de la gira Ricky Martin Live 2026, con la que el artista viene recorriendo distintos escenarios de América Latina. La demanda de entradas en la región fue alta: los shows en Montevideo, Córdoba y Rosario se vivieron en estadios completamente agotados.
Horarios, accesos y lo qué tenés que saber antes de los shows de Ricky Martin
Horarios del show del 17 de abril
- Puertas 17hs.
- Sofia Mora 20:30hs.
- Ricky Martin 22hs.
*Para el show del 18 de abril se espera que los horarios se adelanten al menos 1 hora.
Accesos al Campo Argentino de Polo
- Campo de pie, Plates, Hospitality: por Libertador & Ortega y Gasset a puertas 3 y 4.
- Platea preferida oeste: por Libertador & Dorrego a puerta 5.
- Platea preferida este: por L.M. Campos & Dorrego a puerta 11.
- Vip platino, oro y vip: por Bullrich & Cerviño: a puertas 8 y 10.
Parking Portal Palermo por Bullrich 345.
Cómo será el show de Ricky Martin
En este nuevo espectáculo, el artista puertorriqueño presentará un recorrido por distintas etapas de su carrera, combinando hits globales del pop latino con baladas clásicas y canciones más recientes.
El repertorio incluirá temas emblemáticos como “Livin’ la Vida Loca”, “The Cup of Life” y “Fuego de Noche, Nieve de Día”, además de canciones más recientes como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.
El show contará además con un importante despliegue escénico, con iluminación de última generación, visuales inmersivos, banda en vivo y un cuerpo de bailarines, en una propuesta pensada para mantener al público de pie durante todo el recital.
Con estas presentaciones, Ricky Martin volverá a reencontrarse con el público argentino, con un espectáculo que combina música, coreografías y un despliegue visual pensado para repasar más de tres décadas de carrera.
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