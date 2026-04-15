Eliminación de Ingresos Brutos en CABA: qué bonificación tenés según tu categoría

El Gobierno porteño también implementó la devolución exprés de saldos a favor y la exención del 100% del ABL para jubilados y pensionados.

La eliminación de Ingresos Brutos en CABA busca reducir la carga fiscal y simplificar los trámites para quienes forman parte del Régimen Simplificado.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) comenzó a implementar la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los trabajadores independientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ).

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La propuesta, que beneficiará a más de 140.000 contribuyentes , fue impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri , y apunta a reducir la carga fiscal y simplificar los trámites para quienes forman parte del Régimen Simplificado.

"Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar", detalló en un video publicado en X.

De los más de 140.000 trabajadores beneficiados, se estableció que las categorías A, B y C del Régimen Simplificado quedarán exentas completamente del pago del impuesto, es decir, recibirán una bonificación del 100% .

Esto incluye a peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas, editores, entre otros trabajadores que ejercen por cuenta propia o bajo contratación .

Por otro lado, los contribuyentes que se encuentran en las escalas D, E, F, G y H recibirán un descuento del 75%, lo que significa que sólo tendrán que abonar el 25% del monto.

El ahorro se aplica de forma automática, siempre que la actividad sea la prestación de servicios y el usuario no registre deudas en el abono.

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Actualmente, 47.000 porteños ya gozan de esta medida. 35.000 no deben pagar nada, mientras que 12.000 obtienen una bonificación parcial.

Sin embargo, para que el resto de los titulares puedan acceder a esta ventaja, deberán regularizar su situación tributaria antes del 30 de abril mediante la moratoria vigente, que permite saldar las cuotas con importantes rebajas.

CABA: más medidas tributarias

En las últimas semanas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó distintas medidas tributarias orientadas a reducir la carga fiscal y simplificar la gestión para los contribuyentes.

Una de las iniciativas es la devolución exprés de los saldos a favor de Ingresos Brutos. Según lo que detalla el sitio web del Ejecutivo porteño, hasta el momento, más de 24.000 vecinos ya se beneficiaron con este reintegro, lo que permitió devolver más de $34.000 millones en menos de 96 horas. Un proceso que, anteriormente, demoraba hasta cuatro meses.

El trámite es 100% online e impacta directamente en el flujo de dinero de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y los comerciantes.

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Otra es la exención del 100% del ABL (impuesto a los bienes de las propiedades) para jubilados y pensionados. El ahorro alcanza a más de 76.000 personas e incluye tanto a propietarios como a inquilinos.

En paralelo, las autoridades habilitaron la compensación de impuestos, permitiendo a los contribuyentes saldar deudas de ABL y Patentes mediante los saldos a favor de Ingresos Brutos.

Esta acción, completamente digital y autogestionable, ya permitió realizar más de 268.000 operaciones de compensación.

La simplificación de los trámites tributarios también fue un tema central en esta reforma, con la unificación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de la Ciudad con el Monotributo Nacional (ARCA).

La medida facilitó la gestión de los pagos para más de 200.000 contribuyentes porteños, que ahora pueden realizar todas sus gestiones desde una única plataforma.