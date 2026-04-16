CABA firmó un convenio con farmacéuticas para la investigación de nuevos tratamientos en hospitales públicos

El ministro de Salud, Fernán Quirós, suscribió el acuerdo con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales que permitirá a los pacientes acceder a terapias innovadoras que se encuentran en desarrollo. La primera etapa incluirá a los hospitales Ramos Mejía, Gutiérrez y Pirovano.

El Hospital Gutiérrez es uno de los centros de salud porteños elegidos para formar parte del programa.

La Ciudad de Buenos Aires firmó este jueves un convenio con las empresas farmacéuticas asociadas a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) para impulsar la investigación clínica en hospitales públicos porteños. El ministro de Salud, Fernán Quirós, lo calificó como un "paso importante" para "seguir fortaleciendo el rol del sistema público en la generación de conocimiento y evidencia”.

El acuerdo, según difundieron las partes, establece un marco de colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica para promover investigaciones clínicas bajo los más altos estándares internacionales de calidad, ética y seguridad.

En una primera etapa, los hospitales Ramos Mejía, Gutiérrez y Pirovano participarán como centros de referencia, con la posibilidad de que nuevas instituciones se sumen progresivamente al programa. En tanto, cada compañía farmacéutica adherirá al convenio mediante acuerdos específicos con los centros de salud participantes.

CAEMe reúne a los laboratorios que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos innovadores en la Argentina. Su director Carlos Escobar Herrán explicó que la iniciativa "contribuye a elevar los estándares de atención sanitaria, fortalecer la formación de los profesionales de la salud y modernizar instituciones de referencia".

Asimismo, destacó que representa "fundamentalmente una oportunidad para los pacientes, que pueden acceder anticipadamente a terapias innovadoras en desarrollo para enfermedades que tal vez no cuentan con otras alternativas. Además, estos estudios clínicos ofrecen un ingreso de divisas para nuestro país y para el centro de investigación donde se lleva a cabo”.

quiros y caeme El ministro de Salud, Fernán Quirós, junto a los representantes de CAEMe. CAEMe

Un modelo para replicar

Tanto las autoridades del Ministerio de Salud porteño como las compañías asociadas a CAEMe consideran al convenio como un nuevo paso para fortalecer la investigación clínica en el sistema público. Aseguran también que podría servir como modelo para otras jurisdicciones interesadas en potenciar sus capacidades de investigación biomédica y farmacológica.

Argentina es uno de los países líderes en investigación clínica en América Latina, con una inversión anual superior a los u$s700 millones. Parte de esos recursos permanece en las jurisdicciones donde se realizan los estudios, fortaleciendo la capacidad instalada de los hospitales, la infraestructura sanitaria y la formación de equipos profesionales especializados.

En la actualidad, hay más de 1.000 estudios clínicos en curso en la Argentina impulsados por compañías asociadas a CAEMe, que involucran a más de 50.000 participantes. En este sentido, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, destacó: “Este convenio es un paso importante para seguir fortaleciendo el rol del sistema público en la generación de conocimiento y evidencia”.

“La articulación con el sector privado nos permite potenciar capacidades, consolidar equipos de salud y continuar desarrollando investigación clínica bajo estándares de calidad, seguridad y ética. Al mismo tiempo, nos permite avanzar en un modelo de salud más integrado, donde los hospitales públicos no solo brindan atención, sino que también son protagonistas en los procesos de innovación y desarrollo científico, contribuyendo a mejorar la calidad del sistema y las oportunidades de acceso para la ciudadanía”, agregó.

Por su lado, Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEMe, subrayó: “La investigación clínica genera conocimiento y acceso a la innovación. El desafío en adelante es fortalecer el rol del sistema público en este campo, para que también sea protagonista en el desarrollo científico y en la generación de evidencia clínica de calidad”.