Larreta: "La escuela a la que vamos a volver el miércoles no es la misma que dejamos en marzo"

Rodríguez Larreta, brindó detalles sobre el retorno a la presencialidad en las escuelas de la Ciudad a partir del 17 de febrero y aclaró que “con la experiencia del 2020 estamos convencidos que los chicos tienen que volver a las aulas”.

“El año 2020 fue muy difícil para todos, especialmente para la comunidad educativa. Gracias a los docentes que, de un día para el otro tuvieron que adaptarse a la virtualidad, pero, además, tuvieron que contener a los chicos”, expresó el jefe de Gobierno.

En tanto, aseguró que “las familias van a estar recibiendo entre hoy y mañana datos específicos de los horarios y de la modalidad de la vuelta a clases de sus hijos”.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, adelantó que “esta semana los directivos y docentes están adaptando los criterios generales del protocolo: distanciamiento y ventilación en cada uno de los espacios”. Así, según afirmó, “lugares que habitualmente no eran aulas pasan a ser espacios de aprendizaje”.

Tras la confirmación de que al menos quince docentes dieron positivo en el test que la Ciudad les está realizando antes del inicio del ciclo lectivo, tanto el jefe de Gobierno porteño como Acuña aseguraron que en esos casos ni se cerrará el establecimiento ni se suspenderán las clases para el curso afectado, que continuará con un suplente. "En ningún caso va a haber suspensión de clases o cierre de escuelas", dijo Acuña

La ministra reiteró que no estarán habilitados los comedores en los colegios de gestión estatal: "Durante esta etapa vamos a seguir entregando la canasta a quienes han tramitado la beca. No vamos a tener habilitados los comedores porque son espacios cerrados donde no se presenta la ventilación necesaria y porque es el momento en que los chicos se sacan los barbijos". Sin embargo, aclaró que sí los habilitarán "en escuelas privadas donde los espacios permiten que los chicos puedan comer sus propias viandas, siempre en espacios abiertos".

De la conferencia participaron también el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

Cómo es el plan de la Ciudad para volver a la presencialidad