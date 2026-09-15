El emotivo posteo de Mammana tras ser operado: "Los médicos me salvaron la vida" + Agregar ámbito en









El defensor de Vélez fue intervenido por una fractura múltiple de costillas que le fisuró un pulmón, tras un fuerte choque con el arquero Tomás Marchiori. Luego, expresó su profundo agradecimiento en las redes sociales.

El emotivo posteo de Mammana tras ser operado: "Agradecerle a los médicos que me salvaron la vida"

El defensor de Vélez, Emanuel Mammana, reapareció en sus redes sociales tras su grave lesión sufrida en el último partido frente a Newell's, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente: "Después de días difíciles, estoy mejor y todo salió bien".

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El pasado viernes, el equipo de Liniers rescató un empate 1-1 contra los de Rosario, partido en el cual se produjo la dura lesión del exjugador de River, cuando a los 10 minutos del segundo tiempo el arquero del "Fortín", Tomás Marchiori, salió a cortar un centro en el que chocó con su rodilla a Mammana, ocasionándole un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y neumotórax.

Emanuel utilizó sus redes sociales para comunicar su estado de salud y cómo vivió los días posteriores: "Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte puedo escribir estas palabras".

El texto fue dedicado a mostrar gratitud hacia los hinchas, profesionales y familiares que estuvieron a la expectativa de su salud: "Quiero agradecer a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó y que se tomó un minuto para mandar un mensaje, unas palabras de fuerza y oración".

También hizo mención especial al Sanatorio de la Mujer de Rosario: "Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida", al igual que al personal del club: "La gente de Vélez que hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle".

Por último, remarcó que luego de una lesión de gravedad como la que atravesó "uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás" y agregó: "Ahora toca recuperarse, seguir adelante y volver más fuerte". Parte Medico de Vélez Por su parte, el club de Liniers emitió un comunicado en sus redes sociales, donde aclaró que el jugador "presenta una evolución favorable del neumotórax", pero todavía permanecerá internado en observación en la Clínica Zabala de CABA. Debido a este cuadro positivo, los especialistas descartaron, al momento, la intervención quirúrgica costal y agregaron: "De no mediar inconvenientes, se le retirará el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 horas".

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