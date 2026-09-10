ARCA sale a controlar mercadería de contrabando tras el reclamo de empresarios

La mayor parte de los controles se llevan a cabo en comercios y locales de importadores. Sin documentación, se produce el secuestro. Se comenzó por bebidas alcohólicas.

Luego de varios meses de reclamos de las cámaras industriales pyme respecto de la gravedad del contrabando en Argentina , que afecta seriamente a algunos mercados como el textil, el Gobierno inició acciones de control.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que agentes del organismo secuestraron bebidas alcohólicas valuadas en más de $67 millones en todo el país.

El organismo indicó que las acciones contra el contrabando no se desarrollan solo en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, sino también en zona secundarias aduaneras, como comercios y domicilios de importadores , durante controles ex post.

"En ese marco, la mayor parte de los secuestros de mercadería ilícita fueron por tenencia injustificada con fines comerciales: según establece el artículo 987 del Código Aduanero , la referida infracción puede suponer multas máximas de hasta 5 veces el valor de la mercadería en infracción", señaló ARCA.

Durante una inspección en un comercio vecino a la Autopista Rosario-Córdoba, en Roldán, Santa Fe, se secuestraron 271 botellas de whisky, vodka y gin por $19 millones , porque el comercio carecía de documentación que avalara esa tenencia.

En Mar del Plata, procedimientos llevados a cabo en forma simultánea en cinco supermercados resultaron en la incautación de 63 bultos de mercancías de origen extranjero. Había botellas de licores, whisky y bebidas blancas también valuadas en $19 millones.

En Paraná, las inspecciones de dos comercios produjo el secuestro de 143 botellas de whisky de origen estadounidense, irlandés y escocés, valuadas en $4,4 millones.

En CABA, cinco comercios ubicados en los barrios porteños de Palermo, Almagro y Balvanera vieron el secuestro de 235 productos. Se trataba tanto de latas de cerveza alemana y cócteles mezclados como de botellas de whisky, licores, ron, tequila y espumante.

ARCA precisó que "en términos del artículo 987 del Código Aduanero, a los tenedores de los productos ilícitos podrían caberles multas por $308 millones".

La Aduana también advirtió ilícitos durante controles de encomiendas: en la Ciudad de Córdoba, el escaneo de un bulto procedente de Jujuy permitió advertir que contenía 1.300 latas de cerveza boliviana, valuada en $1,95 millones.

Un control de tránsito internacional, ante la llegada de un automóvil de matrícula paraguaya al Paso Fronterizo Posadas-Encarnación, produjo el secuestro de 21 packs de cervezas de origen paraguayo e italiano, con un valor de $556 mil.

El reclamo de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió a lo largo del año por la falta de medidas contundentes ante el contrabando. Los empresarios denunciaron que la entrada irregular de bienes destruye la producción y expresaron su malestar por la falta de controles efectivos en fronteras y aduanas.

En ese sentido, alertaron sobre un incremento "desmedido" en la mercadería sin declarar en los mercados y sostuvieron que el contrabando erosiona la competitividad de las empresas locales.

El tema de la competencia desleal estuvo presente en las dos entrevistas que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Datos de la UIA sobre contrabando

Según una encuesta del Centro de Estudios de la UIA (CEU) de agosto 6 de cada 10 empresas afirmaron que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto en su actividad. La proporción aumentó 5 puntos respecto del mismo mes del año pasado.

Entre las empresas afectadas, destacaron como consecuencias la reducción de sus ventas (48,4%) y rentabilidad (13,3%), y la presión para reducir sus precios (15,2%).

La mitad de las empresas señaló que los productos de origen externo se comercializan a precios artificialmente bajos, presionando los precios locales a niveles insuficientes para cubrir los costos. También aparecieron la falta de certificaciones obligatorias (mencionada por el 15,3% de las empresas), la ausencia de trazabilidad (13,8%) y la comercialización sin factura u otras formas de informalidad (13,2%).

Los empresarios apuntan hacia frontera norte de la Argentina por donde ingresan mercaderías casi sin control.