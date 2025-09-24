SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de septiembre 2025 - 09:26

Clima primaveral en el AMBA y alerta por vientos intensos en el centro del país: cómo seguirá el tiempo

Las temperaturas irán levemente en ascenso, y no se esperan lluvias para el cierre de semana. Hay cinco provincias expectantes por condiciones adversas.

Las tardes primaverales siguen presentes en el AMBA

Las tardes primaverales siguen presentes en el AMBA

Foto: NA

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 17 de máxima.

Informate más

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El jueves se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 7 y 19 grados.

Para el viernes, cerrando la semana, también se espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 8 y 23 grados.

Dia de la primavera
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 17 de máxima.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 17 de máxima.

Advertencia por vientos intensos en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó para este miércoles 24 de septiembre una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanza a cinco provincias argentinas. El organismo advirtió que podrían registrarse fenómenos capaces de generar daños leves e interrupciones temporales en la vida cotidiana.

Según el reporte, las ráfagas provendrán del sector norte y noreste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, aunque en algunos sectores serranos no se descarta que superen los 80 km/h. Las zonas más comprometidas serán: el oeste y sudoeste de La Pampa, toda la provincia de San Luis, el sur y oeste de Córdoba, además del sureste de La Rioja y de Catamarca.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias