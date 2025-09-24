Clima primaveral en el AMBA y alerta por vientos intensos en el centro del país: cómo seguirá el tiempo

Las temperaturas irán levemente en ascenso, y no se esperan lluvias para el cierre de semana. Hay cinco provincias expectantes por condiciones adversas.

La primavera en el AMBA y alrededores sigue con buenas condiciones y se mantiene el descenso de las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un miércoles con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 17 de máxima.

El jueves se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado y marcas térmicas de entre 7 y 19 grados.

Para el viernes, cerrando la semana, también se espera buen clima , con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 8 y 23 grados.

Advertencia por vientos intensos en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó para este miércoles 24 de septiembre una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanza a cinco provincias argentinas. El organismo advirtió que podrían registrarse fenómenos capaces de generar daños leves e interrupciones temporales en la vida cotidiana.

Según el reporte, las ráfagas provendrán del sector norte y noreste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, aunque en algunos sectores serranos no se descarta que superen los 80 km/h. Las zonas más comprometidas serán: el oeste y sudoeste de La Pampa, toda la provincia de San Luis, el sur y oeste de Córdoba, además del sureste de La Rioja y de Catamarca.