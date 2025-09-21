Alerta meteorológica por tormentas y lluvias en el Día de la primavera: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA en la semana







Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Fuertes tormentas afectarán gran parte del país Mariano Fuchila

Las malas condiciones del clima regresan este domingo en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este domingo para zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Alerta por tormentas De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para zonas con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”.

clima-tormentas-lluvias.jpg Para zonas con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”. Noticias Argentinas En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Cómo estará el clima hoy domingo 21 de septiembre en Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el domingo se mantendrá nublado durante el resto del día y pasando a mayormente nublado en la noche. En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 16 de máxima. Para el lunes también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 8 y 19 grados. El martes se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y marcas térmicas de entre 6 y 19 grados.