21 de septiembre 2025 - 10:23

Alerta meteorológica por tormentas y lluvias en el Día de la primavera: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA en la semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mariano Fuchila

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este domingo para zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para zonas con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”.

Para zonas con alerta naranja, “el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Cómo estará el clima hoy domingo 21 de septiembre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el domingo se mantendrá nublado durante el resto del día y pasando a mayormente nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 16 de máxima.

Para el lunes también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 8 y 19 grados.

El martes se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y marcas térmicas de entre 6 y 19 grados.

