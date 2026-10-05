Colectivos: ahora la línea 333 llegará al Bajo Boulogne y habrá tarifa urbana en un ramal de la 338

Los recorridos definitivos comienzan a regir este 5 de octubre, tras el esquema provisorio aplicado por la crisis de M.O.G.S.M. La reorganización incluye conexiones con Villa Jardín y el centro de San Isidro.

La línea también extenderá su cobertura hasta el barrio Villa Jardín y sumará un trayecto directo hacia el centro de San Isidro.

La línea 333 ampliará desde este lunes 5 de octubre su recorrido hasta el Bajo Boulogne , como parte de la reorganización definitiva del transporte público en San Isidro. Los cambios también contemplan una extensión hacia Villa Jardín y la aplicación de una tarifa urbana para el ramal Boulogne de la línea 338.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con el Municipio de San Isidro y las empresas del sector, definió los trayectos tras evaluar el esquema provisorio implementado a mediados de 2026, luego de la salida de Micro Ómnibus General San Martín (M.O.G.S.M.).

Según informó el municipio, la reorganización incorporó planteos de vecinos, asociaciones civiles e instituciones locales para mejorar la cobertura de los barrios.

Una de las principales modificaciones es la llegada de la línea 333 al Bajo Boulogne , una conexión que responde, de acuerdo con la información municipal, a una demanda histórica de los vecinos de la zona.

La línea también extenderá su cobertura hasta el barrio Villa Jardín y sumará un trayecto directo hacia el centro de San Isidro.

Línea 338: tarifa urbana entre la estación Boulogne y San Isidro

Otro cambio será la aprobación definitiva del recorrido corto de la línea 338 entre la estación Boulogne y el centro de San Isidro.

El ramal Boulogne dejará de cobrar una tarifa interurbana y pasará a tener el mismo valor que un colectivo urbano. La modificación alcanza a la conexión entre esos dos puntos.

La definición de este trayecto forma parte del proceso de revisión de los servicios que comenzaron a funcionar de manera provisoria tras la crisis de la anterior operadora.

Unidades y paradas: qué mejoras anunció el municipio

Las líneas que ampliaron sus recorridos cuentan con unidades más modernas. Según la información oficial, la mayoría dispone de piso bajo, que facilita el acceso de personas mayores o con movilidad reducida, y aire acondicionado.

Los vehículos también ofrecen pago mediante SUBE y multipago. En la mayoría de los casos, incorporan cámaras de seguridad internas.

Con los trayectos definitivos confirmados, la Subsecretaría de Movilidad iniciará la adecuación del mobiliario urbano y la cartelería de las paradas.

Esta etapa dará continuidad a las intervenciones realizadas en los últimos meses, que incluyeron la instalación de refugios en el Golf, la estación de Villa Adelina, el Corredor Rolón y el Paseo Fleming. También se incorporaron bancos e información en otras paradas.

Cómo se reorganizó el transporte tras la salida de M.O.G.S.M.

En junio de 2026, la crisis de la empresa privada Micro Ómnibus General San Martín derivó en la suspensión de los servicios de las líneas 333, 407, 437 y 707.

Ante esa situación, se puso en marcha un esquema transitorio para recuperar la conectividad de los sectores afectados. La reorganización contempló extensiones de las líneas 228, 314, 338 y 343, con el objetivo de cubrir los barrios que habían quedado sin servicio.

Desde este 5 de octubre, los recorridos pasan a ser definitivos con las modificaciones anunciadas. El municipio informó que continuará trabajando con el Gobierno provincial para identificar posibles mejoras en las conexiones de las líneas provinciales que circulan por el distrito.