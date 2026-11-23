El SMN advirtió por lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en cinco provincias, además de ráfagas fuertes en la Patagonia. En el AMBA se espera un descenso de temperatura a partir del miércoles, sin precipitaciones significativas.

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: qué provincias serán afectadas y cómo estará el clima en Buenos Aires.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. Después de una jornada con temperaturas cercanas a los 30 grados, el avance de un frente frío provocará un descenso térmico, acompañado por fuertes ráfagas de viento. Sin embargo, a diferencia de otras regiones del país, no se esperan tormentas intensas ni precipitaciones significativas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano .

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este martes estará marcado por la presencia de nubosidad y temperaturas elevadas. La principal novedad llegará durante la segunda mitad del día, cuando el viento rote al sector sur y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Para la Ciudad de Buenos Aires , el organismo anticipa una temperatura mínima cercana a los 19 grados y una máxima de 30 grados. Durante la mañana predominará el cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde continuará la nubosidad y aumentará la intensidad del viento.

El SMN advirtió por lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en cinco provincias, además de ráfagas fuertes en la Patagonia. En el AMBA se espera un descenso de temperatura a partir del miércoles, sin precipitaciones significativas.

Las ráfagas podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche, en el marco del ingreso de aire más fresco. Si bien algunos pronósticos contemplan la posibilidad de lluvias débiles y aisladas en sectores del sur y oeste del conurbano, no se esperan acumulados importantes ni un episodio de tormentas generalizadas.

En este contexto, el cambio más marcado estará relacionado con la rotación del viento y el posterior descenso de las temperaturas, más que con la llegada de un temporal de lluvias.

Cuándo bajará la temperatura en el AMBA y cómo seguirá el pronóstico

El miércoles se sentirá con mayor intensidad el ingreso de aire frío. Según las previsiones del SMN, la temperatura mínima rondará los 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26 grados. Se espera una jornada con cielo algo nublado y sin precipitaciones significativas.

El jueves continuará el tiempo estable, con una mínima estimada en 15 grados y una máxima de 28 grados. Durante la jornada predominará el cielo parcialmente nublado, sin probabilidades relevantes de lluvia.

Hacia el cierre de la semana volverán a subir las temperaturas. Para el viernes se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados, mientras que el sábado podría convertirse en el día más caluroso del período, con registros de hasta 34 grados y una mínima de 22 grados

De esta manera, el AMBA atravesará una semana de contrastes térmicos: del calor de comienzos de semana al ingreso de aire más fresco durante el miércoles, antes de un nuevo ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

Qué pasa con las alertas meteorológicas del SMN en el resto del país

Mientras Buenos Aires tendrá principalmente un cambio de viento y temperatura, otras regiones del país deberán afrontar condiciones meteorológicas más adversas. El SMN dispuso este lunes alertas amarillas para sectores de seis provincias ante el pronóstico de tormentas y vientos intensos.

El aviso por precipitaciones alcanza a Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Misiones. En territorio cordobés se espera el escenario más exigente, con tormentas aisladas que podrían adquirir características fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Para estas zonas se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

En tanto, para los sectores alcanzados de San Luis, Mendoza y La Rioja se pronostican lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían presentar abundante caída de agua en cortos períodos, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas intensas y ocasional granizo. En estas provincias, los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 milímetros.

Por su parte, Misiones también permanece bajo alerta amarilla por tormentas durante el martes 24 de noviembre. El aviso comprende departamentos del centro y sur provincial, donde se esperan precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Los registros podrían alcanzar entre 30 y 70 milímetros.

Vientos fuertes en la Patagonia

En paralelo, el organismo activó una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. En esas regiones se esperan ráfagas intensas que podrían provocar inconvenientes y afectar las actividades al aire libre.

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, el organismo recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones y seguir las indicaciones de las autoridades.