"Lloro todos los días": el drama del acróbata argentino detenido por el ICE en EEUU + Agregar ámbito en









Agustín Baccega permanece bajo custodia migratoria en Arizona desde principios de noviembre. Su esposo también fue arrestado y ambos esperan una resolución judicial que les permita recuperar la libertad.

Agustín Baccega, el acróbata arrestado Foto: Noticias Telemundo

La angustia y la incertidumbre marcan los días de Agustín Baccega, el acróbata cordobés que permanece detenido en Estados Unidos junto a su esposo, Gustavo Romanello, en el marco de un procedimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ambos fueron arrestados el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando habían viajado desde Orlando para asistir al funeral de un amigo. Desde entonces, permanecen alojados en establecimientos diferentes, sin posibilidad de mantener un contacto cotidiano.

“Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito”, expresó Baccega durante una entrevista con Noticias Telemundo. El artista aseguró que no sufrió agresiones físicas, aunque reconoció que el encierro y la separación de su pareja afectan profundamente su estado emocional.

Una de sus principales fuentes de consuelo es una carta manuscrita que recibió de Romanello. En ella, su esposo le recuerda los proyectos que compartían, entre ellos comprar una vivienda y formar una familia. “Cada vez que leo la carta lloro porque está escrita de puño y letra de él”, confesó.

El motivo de la detención y la lucha por recuperar la libertad Los dos argentinos llegaron legalmente a Estados Unidos en 2020 y actualmente tienen solicitudes de asilo pendientes de resolución. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, permanecieron en territorio estadounidense después del vencimiento de sus períodos de estancia autorizada, ocurrido durante 2021.

Sus familiares sostienen que ambos cuentan con permisos laborales vigentes hasta 2029, aunque las autoridades migratorias aclararon que esas autorizaciones no equivalen necesariamente a un estatus migratorio legal. Sus familiares sostienen que ambos cuentan con permisos laborales vigentes hasta 2029, aunque las autoridades migratorias aclararon que esas autorizaciones no equivalen necesariamente a un estatus migratorio legal. La defensa, encabezada por el abogado Ray Ybarra Maldonado, busca que los artistas puedan continuar sus trámites migratorios en libertad. El letrado cuestionó la necesidad de mantenerlos detenidos mientras avanzan sus expedientes. Mientras espera novedades judiciales, Baccega intenta conservar su rutina física mediante ejercicios y caminatas dentro del establecimiento de Eloy, Arizona. La pareja, que contrajo matrimonio en 2020, pasó separada un nuevo aniversario el 22 de noviembre. En medio de la incertidumbre, el acróbata resumió el vínculo que lo mantiene esperanzado: “Romanello es el amor de mi vida”.