Conflicto por los subsidios: Provincia aseguró que los colectivos funcionarán normalmente

"Hoy se van a hacer las transferencias y las cámaras me garantizaron que no iba a haber retención de tareas", señaló Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Además, criticó a las cámaras empresariales del sector porque "son muy rápidas para comunicar la medida de fuerza, pero no lo que no se hace" y alertó que "si una unidad no sale a la calle, será sancionada".