Entró borracho a una concesionaria, robó un auto y chocó a las cinco cuadras

Además, el ladrón dio 2,48 gramos de alcohol en sangre, rompió a patadas el frente del comercio, entró y se llevó un auto marca Fiat Cronos 0 kilómetro.

CONCESIONARIA.mp4

Posteriormente salió conduciendo y destruyó el portón de ingreso a bordo de ese vehículo, pero a las cinco cuadras chocó contra unas columnas de cemento.

De acuerdo al relato de testigos, el automóvil quedó destruido y el conductor sufrió distintas lesiones producto del impacto, pero ninguno de gravedad, aunque quedó detenido.

El responsable, que no sufrió lesiones de gravedad, fue trasladado al Hospital Lucio Molas.

Por su parte, el dueño de la concesionaria, Francisco Bertello, dijo, en declaraciones a TN: “Yo me despierto para ver la hora y tenía muchos mensajes, muchas llamadas. Eras las 6 de la mañana. Como los domingos pongo el celular en silencio para desconectarme, no lo sentí. Cuando vi todo eso, empiezo a llamar y me dicen que habían entrado a robar. Nunca me imaginé la gravedad y la maldad con la que lo hizo”.

“Era el único coche con las llaves puestas”, explicó Bertello. Y agregó: “De hecho hay un video donde ve que intenta abrir todos los otros autos que estaban afuera y como no puede con esos, rompe el vidrio y toma el 0km. El auto sale 3,1 millones de pesos y no estaba asegurado porque no está patentado, así que acabo de perder esa plata solo del auto más el resto de los daños”.

“Creo que fue una desgracia con suerte porque si este chico hubiera atropellado a alguien y se hubiese llevado alguna vida ahí hubiese sido con más gravedad. Me hizo un daño económico y psicológico, porque yo abrí hace 18 meses, y me va a costar. Me tendré que replantear y dar vuelta la página, seguir trabajando como siempre lo hice”, cerró.