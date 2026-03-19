El crecimiento del comercio mundial de mercancías se ralentizará casi 2% en 2026

Según la Organización Mundial del Comercio, la suba del petróleo y el "interrogante" sobre el rendimiento de la IA impactarán en la cifra final. Asimismo, aseguró que la guerra en Medio Oriente podría empeorarla.

El crecimiento del comercio mundial de mercancías se ralentizará hasta el 1,9% este año frente al 4,6% de 2025 y podría desacelerarse aún más si la guerra en Medio Oriente sigue aumentando los precios de la energía y perturbando el transporte mundial, según un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Si los precios del crudo y del gas natural licuado se mantienen altos a lo largo de 2026 debido al conflicto, el comercio podría ralentizarse aún más hasta el 1,4% , según explicaron los economistas de la OMC. En ese sentido, un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz por parte de Irán afectaría a grandes productores como la India, Tailandia y Brasil , lo que alimentaría los riesgos para la seguridad alimentaria, según el informe.

Los altos precios de la energía podrían reducir en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) el crecimiento, con los importadores asiáticos y europeos como los más afectados. Asimismo, el comercio de servicios también se enfrenta a una caída de 0,7 p.p. , pasando de unas previsiones de crecimiento del 4,8% al 4,1%, debido a las interrupciones en el transporte marítimo y aéreo. El año pasado, el comercio de servicios creció un 5,3%.

Según la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, aunque el comercio mundial sigue mostrando resistencia, impulsado por el comercio de productos relacionados con la IA, las previsiones de crecimiento se ven amenazadas por la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán .

El año pasado, el comercio mundial de mercancías creció casi al doble de la tasa prevista, ya que el aumento de la demanda de productos relacionados con inteligencia artificial (IA) , como chips y semiconductores , compensó el impacto de los aranceles estadounidenses.

En esa línea, el comercio de productos relacionados con la IA representó el 42% del crecimiento del comercio mundial el año pasado, a pesar de que solo supuso una sexta parte del comercio mundial. Aumentó un 21,9% interanual hasta alcanzar los u$s4,18 billones en 2025. Sin embargo, el informe señala que la fortaleza actual de la inversión en el sector es "un gran interrogante para 2026 y años posteriores".

Este año, se prevé que el comercio de bienes y servicios y el PBI (Producto Bruto Interno) mundial crezcan aproximadamente al mismo ritmo —un 2,7% para el comercio y un 2,8% para el PBI— tras los crecimientos respectivos del año pasado, del 4,7% y el 2,9%.

Asia liderará el crecimiento de las importaciones de mercancías en 2026, con un aumento del 3,3% en las importaciones y del 3,5% en las exportaciones, seguida de África, con un 3,2% en las importaciones y un 1,2% en las exportaciones, según las previsiones de la OMC. Mientras tanto, Norteamérica se mantendrá estable, con un 0,3% en las importaciones.

Alrededor del 72% del comercio mundial se realiza en régimen de nación más favorecida, tras caer desde aproximadamente el 80% a principios del año pasado, cuando Donald Trump impuso aranceles de importación más elevados, según estiman los economistas de la OMC. El régimen de nación más favorecida exige a los miembros de la OMC que traten a los demás de forma equitativa.

En este marco, se celebrará una nueva conferencia de la OMC en Camerún la próxima semana, donde los ministros de Comercio se reunirán para debatir las reformas del organismo comercial mundial.