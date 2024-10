Cómo acceder a medicamentos gratuitos con PAMI en octubre 2024: requisitos y pasos esenciales

Con los recientes cambios en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) , muchos jubilados enfrentan nuevos requisitos para solicitar medicamentos de forma gratuita. Esta modificación se produce tras la polémica eliminación de 44 medicamentos de la lista de cobertura total, lo que afectó a más de 1.2 millones de jubilados y pensionados. El nuevo enfoque de PAMI busca priorizar la asistencia a aquellos que padecen patologías graves y de larga duración, mientras que otros medicamentos que no son considerados urgentes ahora tendrán un copago.

Para acceder a los medicamentos gratuitos, los jubilados deben cumplir con ciertos requisitos. Estos incluyen tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no ser propietario de más de un inmueble, y no contar con vehículos de menos de 15 años de antigüedad, salvo excepciones para quienes poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, no deben estar afiliados a un sistema de medicina prepaga ni poseer activos societarios que evidencien capacidad económica plena.