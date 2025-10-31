Cómo cobrar el 100% de la AUH de ANSES con todos sus extra

El organismo previsional informó que trámites se deben realizar para recibir la totalidad de la asignación.

AUH de ANSES: cómo recibir el 100% de la prestación.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder al 100% del monto acumulado durante 2024 mediante la presentación de la Libreta AUH . Este documento certifica el cumplimiento de los controles médicos, de vacunación y la asistencia escolar de los hijos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el trámite digital , lo que permite realizar el proceso sin necesidad de acudir a una oficina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presentación de la Libreta AUH no solo libera el 20% retenido del monto mensual, sino que también activa beneficios adicionales , como la Ayuda Escolar Anual y el Complemento Leche del Plan 1000 Días . Estos extras representan un apoyo económico importante para familias en situación de vulnerabilidad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a familias con hijos menores de 18 años, que se encuentren en situaciones de desempleo, informalidad laboral o bajos ingresos. Los requisitos principales para acceder al beneficio son:

Para el padre, madre o tutor a cargo:

Encontrarse en alguna de estas condiciones: desocupado, trabajador no registrado, empleado doméstico o monotributista social.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país. Los extranjeros deben acreditar un mínimo de 2 años de residencia.

Tener menos de 18 años (sin límite de edad en casos de discapacidad).

Ser soltero.

Cumplir con controles sanitarios y vacunación hasta los 4 años.

Acreditar asistencia escolar desde los 5 hasta los 18 años.

El 80% del monto se abona de forma mensual, mientras que el 20% restante se libera al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.

Monto de la AUH en noviembre 2025

En noviembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibió un ajuste del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los montos actualizados son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $119.714 por menor.

80% mensual : $95.771 (el 20% restante, $23.943, se cobra al presentar la Libreta AUH).

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.809 (se abona al 100%).

Extras que se pueden cobrar

Además del 20% retenido, la presentación de la Libreta AUH habilita otros beneficios complementarios:

Ayuda Escolar Anual : Se paga automáticamente a quienes acreditan la asistencia a clases.

Complemento Leche del Plan 1000 Días : Destinado a titulares con hijos menores de 3 años, con un monto adicional de $45.142 .

Tarjeta Alimentar : Los montos vigentes en noviembre 2025 son:

Un hijo: $52.250.



Dos hijos: $81.936.



Tres o más hijos: $108.062.

Estos beneficios adicionales pueden sumar más de $250.000 mensuales entre la AUH, la Tarjeta Alimentar y los complementos.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Libreta AUH: cómo tramitarla para cobrar el 100%

El trámite de la Libreta AUH se realiza en cinco pasos simples a través de Mi ANSES o la app oficial:

Ingresar a Mi ANSES : Los usuarios deben contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder al sistema.

Consultar la información de la Libreta : En la sección Hijos > Libreta AUH , se revisan las secciones pendientes de completar (educación, salud y vacunación).

Generar la Libreta : Si falta completar alguna sección, se selecciona la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Completar la Libreta: Se imprime el documento en una sola hoja y con buena calidad. Luego, se lleva a la escuela y/o centro de salud para que lo completen y firmen.

Una vez terminada, se toma una foto clara del formulario completado, siguiendo estas indicaciones:

Superficie plana y bien iluminada.

Las cuatro esquinas del formulario deben verse claramente.

El papel no debe estar arrugado.

La imagen no debe estar movida o borrosa.

El peso del archivo debe ser menor a 3 MB.

El formato válido es JPG.

Finalmente, se ingresa a Mi ANSES y se sube la foto en la sección Hijos > Libreta AUH para completar el trámite. ANSES recomienda realizar este proceso antes del 31 de diciembre de 2025 para garantizar el cobro del 20% retenido a tiempo.