Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder al 100% del monto acumulado durante 2024 mediante la presentación de la Libreta AUH. Este documento certifica el cumplimiento de los controles médicos, de vacunación y la asistencia escolar de los hijos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el trámite digital, lo que permite realizar el proceso sin necesidad de acudir a una oficina.
Cómo cobrar el 100% de la AUH de ANSES con todos sus extra
El organismo previsional informó que trámites se deben realizar para recibir la totalidad de la asignación.
La presentación de la Libreta AUH no solo libera el 20% retenido del monto mensual, sino que también activa beneficios adicionales, como la Ayuda Escolar Anual y el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Estos extras representan un apoyo económico importante para familias en situación de vulnerabilidad.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES en noviembre
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a familias con hijos menores de 18 años, que se encuentren en situaciones de desempleo, informalidad laboral o bajos ingresos. Los requisitos principales para acceder al beneficio son:
Para el padre, madre o tutor a cargo:
Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país. Los extranjeros deben acreditar un mínimo de 2 años de residencia.
Encontrarse en alguna de estas condiciones: desocupado, trabajador no registrado, empleado doméstico o monotributista social.
Para el hijo:
Tener menos de 18 años (sin límite de edad en casos de discapacidad).
Ser soltero.
Cumplir con controles sanitarios y vacunación hasta los 4 años.
Acreditar asistencia escolar desde los 5 hasta los 18 años.
El 80% del monto se abona de forma mensual, mientras que el 20% restante se libera al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.
Monto de la AUH en noviembre 2025
En noviembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibió un ajuste del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los montos actualizados son los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714 por menor.
80% mensual: $95.771 (el 20% restante, $23.943, se cobra al presentar la Libreta AUH).
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.809 (se abona al 100%).
Extras que se pueden cobrar
Además del 20% retenido, la presentación de la Libreta AUH habilita otros beneficios complementarios:
Ayuda Escolar Anual: Se paga automáticamente a quienes acreditan la asistencia a clases.
Complemento Leche del Plan 1000 Días: Destinado a titulares con hijos menores de 3 años, con un monto adicional de $45.142.
Tarjeta Alimentar: Los montos vigentes en noviembre 2025 son:
Un hijo: $52.250.
Dos hijos: $81.936.
Tres o más hijos: $108.062.
Estos beneficios adicionales pueden sumar más de $250.000 mensuales entre la AUH, la Tarjeta Alimentar y los complementos.
Libreta AUH: cómo tramitarla para cobrar el 100%
El trámite de la Libreta AUH se realiza en cinco pasos simples a través de Mi ANSES o la app oficial:
Ingresar a Mi ANSES: Los usuarios deben contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder al sistema.
Consultar la información de la Libreta: En la sección Hijos > Libreta AUH, se revisan las secciones pendientes de completar (educación, salud y vacunación).
Generar la Libreta: Si falta completar alguna sección, se selecciona la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla por correo electrónico.
Completar la Libreta: Se imprime el documento en una sola hoja y con buena calidad. Luego, se lleva a la escuela y/o centro de salud para que lo completen y firmen.
Una vez terminada, se toma una foto clara del formulario completado, siguiendo estas indicaciones:
Superficie plana y bien iluminada.
Las cuatro esquinas del formulario deben verse claramente.
El papel no debe estar arrugado.
La imagen no debe estar movida o borrosa.
El peso del archivo debe ser menor a 3 MB.
El formato válido es JPG.
Finalmente, se ingresa a Mi ANSES y se sube la foto en la sección Hijos > Libreta AUH para completar el trámite. ANSES recomienda realizar este proceso antes del 31 de diciembre de 2025 para garantizar el cobro del 20% retenido a tiempo.
