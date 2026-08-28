¿Cómo afectaría el nuevo Salario Mínimo a los cobros de ANSES?

El posible aumento impactará en la Prestación por Desempleo y modificará referencias de ingresos para AUH y jubilados.

La actualización del Salario Mínimo puede modificar distintos valores y requisitos vinculados con las prestaciones de ANSES.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tendrá una nueva definición este viernes 28 de agosto y el resultado no afectará únicamente a los trabajadores registrados. El valor que establezca el Consejo del Salario también funciona como referencia para algunas prestaciones de ANSES.

Actualmente, el SMVM está en $376.600. Si finalmente se establece un aumento, habrá diferentes consecuencias según el beneficio: la Prestación por Desempleo tendrá nuevos límites, mientras que para algunos titulares de AUH cambiará la referencia de ingresos.

En el caso de los jubilados, la actualización también puede modificar el cálculo de la garantía del 82% del salario mínimo , aunque una suba del SMVM no significa necesariamente que todos los beneficiarios vayan a recibir un pago adicional.

El cambio más directo se verá en la Prestación por Desempleo , ya que sus límites están atados al Salario Mínimo. Actualmente, el monto no puede ser inferior a $188.300 ni superar los $376.600.

Estos valores representan, respectivamente, el 50% y el 100% del SMVM vigente . Por eso, si el Consejo del Salario aprueba una cifran más alta, ambos límites también subirán.

El monto que recibe cada trabajador no se define solamente por esos topes. ANSES calcula la prestación teniendo en cuenta los ingresos que tuvo la persona antes de perder el empleo, pero el resultado final debe quedar dentro del piso y el techo establecidos.

Requisitos para AUH: el nuevo tope de ingresos para trabajadores informales

En este caso, es importante hacer una aclaración: la AUH no aumenta automáticamente porque suba el salario mínimo. El vínculo está relacionado con uno de los requisitos de acceso para determinados trabajadores.

Las personas que trabajan de manera informal pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo siempre que sus ingresos se mantengan dentro de los límites establecidos. Para este grupo, el SMVM funciona como una referencia.

Por lo tanto, si el salario mínimo aumenta, también podría subir el límite utilizado para determinar el acceso de estos trabajadores. Esto no modifica por sí mismo el monto que reciben quienes ya cobran la AUH.

Garantía del 82% para jubilados: a quiénes les corresponde el aumento

El 82% del Salario Mínimo se utiliza como referencia para una garantía destinada a un grupo especifico de jubilados: quienes obtuvieron su prestación acreditando 30 años de aportes efectivos, sin recurrir a una moratoria.

Con el SMVM actual de $376.600, el 82% representa $308.812. Sin embargo, ese resultado se encuentra actualmente por debajo del haber mínimo jubilatorio, por lo que la actualización del salario mínimo no implica por sí sola un aumento para todos los jubilados.

Para saber si habrá un impacto concreto en los haberes, será necesario comparar el nuevo valor equivalente al 82% del SMVM con la jubilación mínima vigente. Solo si la garantía supera el haber correspondiente podría generarse una diferencia a favor del beneficiario.