Cómo revisar multas de tránsito y conocer el puntaje de scoring en CABA

Los conductores pueden acceder gratuitamente a la información sobre actas, deudas y descuentos de puntos desde una plataforma online.

El sistema digital de la Ciudad permite revisar multas pendientes, consultar el historial vial y verificar el estado del scoring.

Los conductores que circulan por la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de consultar, en pocos minutos, si registran multas de tránsito pendientes y verificar cuál es su situación dentro del sistema de scoring. El trámite es gratuito, se realiza de manera online y permite acceder a información clave para quienes necesitan renovar la licencia de conducir o conocer el estado de su historial vial.

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La herramienta forma parte de los servicios digitales del Gobierno porteño y se encuentra integrada dentro del sistema oficial de infracciones . Además de mostrar sanciones vigentes, permite acceder a distintos trámites relacionados con controladores de faltas, libre deuda, recuperación de vehículos retenidos y consultas vinculadas al historial del conductor.

El procedimiento se realiza a través del portal oficial de infracciones del Gobierno de la Ciudad . La plataforma permite efectuar búsquedas mediante dos criterios distintos: por patente o por documento . El usuario debe seleccionar la opción correspondiente e ingresar los datos solicitados por el sistema.

Cuando la consulta se realiza por patente , es necesario escribir el dominio sin espacios, ni guiones. En cambio, si la búsqueda se efectúa por documento , el sistema solicita el tipo y número de identificación del titular.

Una vez completado el proceso, la plataforma muestra todas las actas registradas, incluyendo información sobre la infracción cometida, su estado administrativo y los montos pendientes de pago cuando corresponda.

Además, el sistema permite conocer si determinadas infracciones todavía se encuentran dentro del régimen de pago voluntario, una modalidad que puede ofrecer reducciones sobre el importe de la sanción.

La consulta online también brinda acceso a herramientas para iniciar descargos, contactar controladores de faltas y gestionar otros procedimientos vinculados a las actas registradas.

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Qué es el scoring y por qué puede afectar tu licencia

La Ciudad de Buenos Aires utiliza un sistema de evaluación permanente de conductores conocido como scoring. Su funcionamiento se basa en la asignación de un puntaje inicial a cada licencia. A medida que el conductor acumula determinadas infracciones, se descuentan puntos según la gravedad de la falta.

El objetivo del sistema es promover conductas responsables al volante y reducir la reincidencia en infracciones de tránsito. Las sanciones más graves suelen generar descuentos mayores, mientras que las faltas de menor entidad implican reducciones más limitadas.

Por ese motivo, no todas las multas tienen el mismo impacto sobre la licencia. En algunos casos existe únicamente una sanción económica, mientras que en otros puede producirse una pérdida de puntos que afecte directamente la situación del conductor dentro del sistema de evaluación permanente.

El mismo portal utilizado para consultar multas también permite revisar el scoring vigente. Al ingresar con los datos correspondientes, el sistema muestra la cantidad de puntos disponibles y refleja los descuentos aplicados por infracciones registradas previamente. La Ciudad también ofrece la posibilidad de realizar consultas telefónicas a través de la línea 147 para quienes necesiten información sobre su licencia o sobre el sistema de evaluación.

Contar con esta información es especialmente importante para conductores profesionales, personas que manejan en la diaria o que deben renovar su licencia en el corto plazo. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente el historial para detectar posibles sanciones pendientes y evitar sorpresas al momento de realizar gestiones vinculadas al registro.

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Qué otras gestiones pueden realizarse desde la plataforma

El portal de infracciones no se limita únicamente a la consulta de multas. También permite iniciar trámites relacionados con vehículos retenidos, solicitar certificados de libre deuda cuando no existen sanciones pendientes y acceder a información sobre legajos de infracciones.

Asimismo, los usuarios pueden conocer el detalle de cada acta, revisar su situación administrativa y acceder a distintas alternativas para regularizar deudas vinculadas al tránsito.