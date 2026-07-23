TelePASE obligatorio en autopistas porteñas: cómo evitar multas

El sistema permite abonar peajes de forma automática mediante un dispositivo asociado al vehículo. Cómo conseguirlo y que pasa si no lo tenés.

Las autopistas porteñas funcionan con cobro electrónico y los conductores deben contar con TelePASE para evitar sanciones económicas.

El sistema de cobro electrónico TelePASE se convirtió en un requisito obligatorio para circular por las autopistas porteñas administradas por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). La eliminación progresiva de las cabinas tradicionales hizo que los vehículos deban contar con el dispositivo o tener una modalidad de pago habilitada, para evitar inconvenientes y multas .

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La medida afecta a quienes manejan por autopistas como la 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia y Dellepiane , donde el pago dejó de realizarse de forma manual. Para los conductores que todavía no tienen el sistema activo, el trámite puede realizarse de forma digital y requiere asociar el vehículo con un medio de pago.

El objetivo del sistema es agilizar la circulación y reducir las demoras en los peajes. Sin embargo, para quienes transitan ocasionalmente por la Ciudad de Buenos Aires, no contar con TelePASE puede generar cargos adicionales y multas, si ingresan a las autopistas sin estar registrados.

Para adherirse al sistema, los conductores deben ingresar a la página oficial de TelePASE y completar el registro con los datos personales, la información del vehículo y un medio de pago asociado. El usuario debe cargar información como:

Una vez completado el registro, el sistema ofrece distintas alternativas para obtener el dispositivo . Luego de recibirlo, es necesario activarlo siguiendo los pasos indicados y colocarlo correctamente para que pueda ser detectado por los lectores instalados en los accesos a las autopistas. El sistema permite vincular el pago con tarjetas de crédito, débito o billeteras digitales según la modalidad elegida.

Una vez activo, el dispositivo queda vinculado al vehículo y cada paso por un peaje genera el cobro automático correspondiente.

Consecuencias de circular sin el TelePASE

Circular por las autopistas porteñas sin contar con el sistema habilitado puede generar una sanción económica. Con la implementación del esquema de cobro automático, los vehículos que ingresan sin TelePASE quedan registrados, mediante cámaras y sistemas de lectura de patente.

El sistema identifica la patente del vehículo y permite determinar quién realizó el tránsito por la autopista. Por eso, no tener el dispositivo no significa que el paso quede sin registrar. La multa puede alcanzar hasta $150.000 y se suma al pago correspondiente por el uso de la autopista.

Además de la sanción económica, circular sin TelePASE puede generar inconvenientes administrativos, si el usuario no verifica las notificaciones o mantiene datos desactualizados en la plataforma.

Recomendaciones para evitar problemas

Antes de usar una autopista porteña, es recomendable comprobar que el TelePASE esté correctamente activado y que la patente asociada coincida con el vehículo que se utiliza. También es importante revisar frecuentemente el medio de pago vinculado. Una tarjeta vencida, falta de saldo o un cambio de banco pueden provocar que el sistema no pueda efectuar el cobro automático.

En caso de cambiar de auto, el usuario debe actualizar la información dentro de la plataforma. Mantener datos antiguos puede generar cobros incorrectos o problemas al momento de circular.

Otro punto fundamental es la instalación del dispositivo. El tag debe colocarse en la zona indicada del parabrisas, para que los lectores puedan identificarlo correctamente. Una mala ubicación puede impedir la lectura automática y generar inconvenientes durante el paso por el peaje.

Para quienes todavía no tienen TelePASE, realizar el trámite con anticipación evita demoras y permite ingresar a las autopistas sin depender de métodos alternativos. La adhesión se completa en pocos pasos y puede gestionarse completamente de forma digital.