Multas en CABA: ahora se pueden resolver por videollamada

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un nuevo sistema para resolver multas de tránsito, mediante videollamadas.

Las multas de tránsito en CABA ahora pueden resolverse mediante audiencias virtuales por videollamada.

La Ciudad de Buenos Aires incorporó una nueva modalidad digital para resolver infracciones de tránsito , sin necesidad de asistir personalmente a una oficina de faltas. Desde mayo de 2026, los conductores pueden realizar audiencias virtuales, mediante videollamadas con controladores de tránsito.

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La herramienta fue impulsada por el Ministerio de Justicia porteño, junto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, y forma parte del proceso de digitalización de trámites que viene implementando el Gobierno porteño.

El sistema permite ahorrar tiempo, evitar traslados y gestionar multas desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Además, la modalidad mantiene las mismas garantías legales que las audiencias presenciales, incluyendo el derecho a defensa y la posibilidad de presentar documentación o pruebas.

El nuevo sistema funciona a través de BOTI, el asistente virtual de WhatsApp del Gobierno porteño. Para iniciar el trámite, los usuarios deben comunicarse al número oficial 11-5050-0147 y seguir las opciones relacionadas con multas o infracciones.

El procedimiento incluye:

iniciar conversación escribiendo “multa” o “infracciones”

seleccionar “Revisar multas”

ingresar DNI o patente del vehículo

elegir la opción “Turno virtual”

Una vez confirmado el turno, el sistema envía por correo electrónico un enlace único y personal para acceder a la audiencia virtual.

Las videollamadas funcionan de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas, y pueden realizarse desde computadoras, celulares o tablets. Durante la audiencia, el conductor debe presentar un documento válido para acreditar identidad. Además, pueden hacer descargos, explicar la situación y mostrar pruebas relacionadas con la infracción. Cada audiencia tiene una duración máxima de 20 minutos y se desarrolla con un controlador oficial de faltas, igual que en las oficinas presenciales.

Desde el Gobierno porteño remarcaron que el sistema garantiza la protección de datos personales y el derecho a la imagen de cada usuario. Además, destacaron que la medida busca agilizar trámites y reducir tiempos administrativos, tanto para los vecinos, como para el propio Estado.

Sin embargo, quienes opten por acceder a una audiencia virtual perderán el beneficio del pago voluntario con descuento, del mismo modo que ocurre en las instancias presenciales tradicionales.

multas-pba-1 Ahora Mar del Plata

Cuánto valen las multas de tránsito en 2026

Durante 2026, las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires continúan actualizándose según el valor de la Unidad Fija (UF), un índice vinculado al precio de la nafta premium.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, las sanciones económicas pueden alcanzar montos muy elevados:

conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50

$47.499,50 no respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30

$66.499,30 no uso del cinturón de seguridad (100 UF): $94.999

$94.999 uso del celular (100 UF): $94.999

$94.999 enviar mensajes de texto (200 UF): $189.998

$189.998 facilitar el vehículo a un menor (200 UF): $189.998

$189.998 violar un semáforo (desde 300 UF hasta 1500 UF): desde $284.997 hasta $1.424.985

desde $284.997 hasta $1.424.985 estacionar en sitios reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida (300 UF): $284.997

$284.997 violar límite de velocidad máximo, circulando a más de 140 km, en cualquier vía (desde 400 a 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960

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Cómo consultar infracciones

Los conductores pueden consultar si tienen multas pendientes de manera online utilizando los sistemas oficiales del Gobierno porteño.

La búsqueda puede realizarse mediante:

DNI del conductor

patente del vehículo

A través del portal oficial de infracciones, los usuarios pueden verificar:

multas registradas

estado de deuda

fecha de emisión

tipo de infracción

opciones de pago disponibles

También es posible descargar comprobantes y acceder a medios de pago digitales habilitados. En caso de existir infracciones pendientes, el sistema permite decidir entre pagar voluntariamente con descuento o solicitar una audiencia presencial o virtual para realizar un descargo.