Cómo será el pago del bono de $70.000 a los jubilados de ANSES en febrero 2026

El organismo previsional informó los montos para los beneficiarios en el segundo mes del año que viene con aumentos y extras.

ANSES: el monto final que cobrarán los jubilados con bono incluido en febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos montos de las jubilaciones para febrero de 2026, que incluyen un aumento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Este ajuste se aplica a todas las prestaciones previsionales y sociales, asegurando que los haberes mantengan su poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

El Decreto 274/2024 garantiza que los jubilados y pensionados reciban incrementos mensuales basados en el último índice de inflación oficial. Esta medida protege los ingresos previsionales del impacto del aumento de precios, brindando mayor estabilidad económica a los beneficiarios.

ANSES billetes.webp Jubilaciones de ANSES: cuánto aumentan en febrero 2026 El aumento del 2,84% eleva la jubilación mínima a $359.219,42. Este incremento se suma al bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza por inflación y está destinado a los jubilados y pensionados con los haberes más bajos.

Con el refuerzo incluido, la jubilación mínima alcanza los $429.219,42, mientras que la máxima se ubica en $2.358.940,75. El bono se otorga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo, y de forma proporcional para aquellos con ingresos superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para febrero de 2026, beneficiando a los jubilados y pensionados con los haberes más bajos. Este refuerzo no se ajusta por inflación, pero sigue vigente para fortalecer el ingreso mensual de los beneficiarios.

Los montos finales con el bono incluido quedan de la siguiente manera: Jubilación mínima: $429.219,42

$429.219,42 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

$357.375,54 Pensiones no contributivas: $321.453,59

$321.453,59 Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42 Jubilaciones de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 ANSES adelantó el calendario de pagos para febrero de 2026, iniciando el 9 de febrero para quienes perciben haberes mínimos. Las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (adelantado por feriado de Carnaval) Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero