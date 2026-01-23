Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobran en enero de 2026 con aumento y bono + Seguir en









Las últimas fechas de cobro para aquellos jubilados cuyos haberes superan el monto mínimo.

El bono extra se determina con el objetivo de asegurar un piso de ingresos mensuales.

A partir de la inflación registrada en noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una nueva actualización en las prestaciones y en los ingresos máximos permitidos para acceder a estos beneficios. El ajuste fue del 2,47% y se aplicó conforme a la fórmula prevista en la legislación vigente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial, y redefine los límites que debe cumplir cada grupo familiar. En ese marco, se estableció que ningún integrante del hogar podrá percibir ingresos superiores a los $2.573.047 para poder cobrar las prestaciones.

jubilados anses.jpg Depositphotos ANSES: fechas de cobro de enero 2026 para jubilados que superan la mínima Los nuevos valores actualizados a las prestaciones se liquidan de acuerdo al siguiente esquema:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Bono de $70.000: cuánto cobran los jubilados de ANSES que superan la mínima Los jubilados que perciben haberes superiores a la jubilación mínima, acceden a un refuerzo proporcional, que disminuye a medida que el ingreso se aproxima al tope de $419.299,32. Una vez superado ese límite, el bono deja de abonarse.

Cómo se calcula el monto del bono El bono extra se determina con el objetivo de asegurar un piso de ingresos mensuales. Por ese motivo, ANSES abona el bono completo a quienes perciben la jubilación mínima y un monto variable a quienes cobran haberes más elevados, siempre que no superen el tope establecido.

Cuando el ingreso mensual alcanza o supera los $419.299,32, el refuerzo deja de liquidarse. Sin embargo, de encontrarse por debajo de ese monto, los afiliados reciben la compensación económica equivalente para alcanzarlo.

