La novedad de ANSES para facilitar los trámites y gestiones de todos los beneficiarios

El organismo previsional lanzó una nueva asistente online para ayudas a los titulares de sus prestaciones a resolver dudas y gestionas trámites.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) presentó a Tina, la nueva asistente virtual que incorpora el organismo , diseñada para ayudar a los beneficiarios en sus consultas y gestiones de manera online, simple y gratuita. La herramienta ya se encontraba disponible en Mi Argentina y ahora se añade a la página oficial del organismo previsional.

La llegada de Tina al sitio web de ANSES busca agilizar la atención digital y reducir la necesidad de realizar trámites presenciales, ya que permite efectuar consultas las 24 horas desde cualquier dispositivo. El objetivo es ampliar el acceso a los avances tecnológicos y facilitar la relación de los usuarios con el organismo.

Se trata de una herramienta que permite a los beneficiarios de ANSES resolver consultas y orientarlos sobre la realización y tiempos de distintos trámites y prestaciones de forma automatizada y rápida. Está disponible las 24 hs y se encuentra en la web oficial del organismo previsional.

Esta asistente virtual se propone facilitar el acceso a información importante, ayudar en gestiones comunes y descongestionar otros canales de atención para cuestiones que realmente necesitan la ayuda humana, como la línea 130 o las oficinas físicas de ANSES.

Para hacer uso de esta nueva herramienta se debe ingresar a la página oficial de ANSES y esperar a que cargue la página completa. Cuando esto suceda , Tina deberá aparecer como un ícono u avatar en la esquina inferior derecha de la pantalla, y al hacer clic sobre eso se abrirá una ventana de chat.

Allí, se podrá escribir consultas en un lenguaje natural para que la maquina lo entienda o seleccionar alguna de las sugeridas por el sistema para obtener respuestas más rápidas. No es necesario ingresar ni crear una cuenta para realizar consultas más bien generales.

tina ANSES

Qué le puedo preguntar a "Tina"

A Tina se le puede consultar sobre una gran cantidad de trámites y prestaciones que se deben gestionar a través del organismo, ya sean jubilaciones y pensiones, requisitos, montos, y/o pasos para iniciar o seguir un trámite. También puede dar información sobre las asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), montos y calendario de pagos.

Además, podés consultarle sobre fechas y lugares de cobro, solicitud de turnos, estado de trámites ya iniciados, créditos de ANSES, y documentación necesaria para diferentes gestiones habituales. El sistema está pensado para entender preguntas en lenguaje cotidiano. Si la consulta involucra a otros organismos del Estado o no corresponde directamente a ANSES, Tina también puede derivarte o guiarte hacia el organismo correcto, lo que ayuda a centralizar información estatal sin tener que navegar por múltiples sitios.

Qué pasa si mi consulta no queda resuelta

Si la pregunta que hacés es muy específica de tu situación personal o requiere gestión directa sobre tu legajo o historial, Tina puede sugerirte que recurras a los canales tradicionales de atención de ANSES. En esos casos, puede que te recomiende contactar la línea telefónica 130, iniciar un trámite a través de Atención Virtual con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o gestionar un turno presencial para resolver el tema con un operador humano.

La idea de esta derivación no es una falla del sistema sino una limitación propia de las herramientas automatizadas, que no pueden acceder a información personal o ejecutar trámites con validez legal por sí solas.