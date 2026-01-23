ANSES aumento jubilados febrero 2026: a cuánto queda la jubilación mínima y la AUH + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,8% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de $70.000 a quienes cobren la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos del próximo mes. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,8% en febrero 2026, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.

ANSES billetes.webp El aumento de las jubilaciones de ANSES en febrero Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,8% en febrero, correspondiente al dato de la inflación de diciembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:

Jubilación mínima: $429.081,79 ( $359.081,79 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54 ( $287.375,54 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $321.355 ( $251.355 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: $2.416.275,65 bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp El valor de la AUH en febrero Al igual que las pensione su jubilaciones, las asignaciones familiares aumentarán un 2,8% en febrero 2026. De esta manera, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $129.082,71 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($103.266,16), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $420.312,22, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $64.574,52 y la Asignación por Embarazo los $121.818,42.

