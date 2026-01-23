ANSES: el plan de la oposición que podría aliviar los bolsillos de millones

El aumento de la mora en el pago de las tarjetas de crédito es algo que preocupa al Congreso . Cada mes, más hogares tienen que destinar la mayor parte de sus ingresos a cubrir intereses que no paran de subir .

Debido a esta complicada situación , distintos bloques opositores impulsan una iniciativa que busca ordenar pasivos y ofrecer cuotas más previsibles. La idea se apoya en un esquema público que reemplace los compromisos caros por otros bajo reglas definidas.

La propuesta apunta a crear el Programa de desendeudamiento de las familias argentinas , cuyo objetivo está en los créditos otorgados por la ANSES . El objetivo es cancelar todas las deudas originadas en tarjetas de crédito y en prestamistas no bancarios, para después unificarlas en un solo préstamo con condiciones más estables.

El debate comenzaría durante el período ordinario de sesiones. Los autores explican que el actual acceso al financiamiento al consumo empujó a muchas familias a un círculo difícil de romper , con tasas elevadas y plazos poco claros. Frente a ese escenario, el Estado tomaría un rol activo para ordenar obligaciones y evitar nuevos atrasos .

Los préstamos tendrían un tope de $1.500.000 . La tasa se calcularía a partir de la TAMAR, con un adicional de 10 puntos porcentuales, un nivel menor al que hoy cobran muchas cadenas comerciales.

Quiénes podrían acceder al crédito de ANSES

El alcance del programa sería bastante amplio. Podrían solicitarlo:

Jubilados y pensionados.

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Titulares de programas sociales.

Personal de casas particulares.

Según los impulsores, los alcanzados serían al rededor de 15 millones de personas. Se contempla a quienes perciben ingresos de hasta seis salarios mínimos, jubilaciones de hasta seis haberes mínimos y beneficiarios de la AUH. La mirada apunta especialmente a sectores que recurrieron al crédito para cubrir gastos cotidianos.

Uno de los fundamentos del proyecto describe cómo los ingresos quedaron rezagados frente al costo de vida. Ese desajuste llevó a un crecimiento fuerte de la deuda con tarjetas y operadores no financieros.

Los requisitos para acceder al Programa de desendeudamiento de las familias argentinas

El esquema fija los límites para evitar nuevos problemas. La cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante. Los plazos de pago se ajustarían según la capacidad de cada persona.

La gestión va a ser directa, sin intermediarios. El trámite se llevaría a cabo a través de una plataforma digital de ANSES, donde el solicitante informaría a qué entidad adeuda. Despues, el organismo cancelaría ese compromiso y cobraría las cuotas correspondientes.

Desde la oposición aseguran que el programa no generaría un costo fiscal adicional. Argumentan que las tasas previstas cubrirían el fondeo y permitirían reemplazar deudas caras por financiamiento más ordenado, ayudando a la economía de las familias argentinas.