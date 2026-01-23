ANSES: ¿Cuánto cobro por AUH en febrero 2026 y qué pasa con la Tarjeta Alimentar? + Seguir en









Tras el informe de inflación publicado por el INDEC, el organismo previsional confirmó los ajustes que tendrá la prestación en el segundo mes del 2026.

Cuánto se pagará por la AUH de ANSES en Febrero 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante febrero de 2026 la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un aumento por movilidad en el marco de lo que establece el Decreto 274/2024. Estos ajustes se deciden en base al dato de inflación más reciente que haya publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta medida se propone evitar que los beneficiarios de asignaciones, pensiones y jubilaciones pierdan poder adquisitivo frente a la variación de precios que se registra mes a mes. Adicionalmente, los titulares de la AUH también cobran la Prestación Alimentar.

ANSES billetes.webp Aumento confirmado de AUH en febrero 2026: ¿de cuánto es el porcentaje? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 fue de 2,8%. Por lo tanto, como lo establece la fórmula de movilidad, la Asignación Universal por Hijo recibirá ese mismo porcentaje de aumento en febrero.

Dada la variación de precios que se registra cada mes, el objetivo de esta medida es que los titulares de esta prestación no pierdan poder de compra ni vean su calidad de vida deteriorada.

Montos actualizados: ¿cuánto se paga por la Asignación Universal por Hijo en febrero? Los valores para la Asignación Universal por Hijo aumentan un 2,8% en febrero y los montos completos son:

Asignación Universal por Hijo: $129.032,50

AUH por Discapacidad: $420.148,74 No obstante, de estos montos solo se cobra el 80%, dado que el 20% se retiene para su pago tras la presentación de la Libreta AUH que acredita que el menor acude a la escuela con regularidad, se hace los controles médicos de rutina y cumple con el calendario de vacunación. Por lo tanto, los beneficiarios de la AUH cobrarán solo $103.226,00 y los de la línea por discapacidad $336.118,99. Tarjeta Alimentar en febrero 2026: ¿hay aumento este mes? En cuanto a la Tarjeta Alimentar, no tiene un aumento previsto para febrero, pero sigue representando una gran ayuda para los beneficiarios. Los montos varían según la cantidad de hijos que hayan dados de alta en el sistema: Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 En total, en febrero se cobraría: Familias con un hijo AUH 80%: $103.226,00

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $155.476,00 Familias con dos hijos AUH 80% (x2): $206.452,00

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $288.388,00 Familias con tres hijos o más AUH 80% (x3): $309.678,00

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $417.740,00

Temas ANSES

INDEC