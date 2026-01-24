Brigadistas y bomberos de CABA viajaron a Chubut para combatir los incendios

La decisión fue adoptado por Jorge Macri en comunicación con Ignacio Torres. El operativo permanecerá activo el tiempo que se precise.

En respuesta a un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias , el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó este viernes por la mañana un operativo especial de asistencia para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y que ya devastaron más de 30.000 hectáreas . La medida se tomó ante el agravamiento del escenario climático y la expansión de los focos activo s en distintas zonas del territorio provincial.

La decisión fue adoptada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , luego de mantener una comunicación directa con el gobernador chubutense, Ignacio Torres , con el objetivo de coordinar la asistencia y sumar recursos humanos y técnicos al despliegue ya en marcha.

El contingente enviado desde la Ciudad está integrado por brigadistas forestales y bomberos especializados , con experiencia en el combate de incendios de interfaz y grandes extensiones rurales. Además del personal, el operativo incluyó el traslado de equipamiento logístico, herramientas específicas y elementos de protección , destinados a reforzar las tareas en los frentes más comprometidos.

Según se informó oficialmente, el envío se encuadró dentro de los mecanismos de cooperación previstos por la Ley Nacional 26.815 , que regula el Sistema Federal de Manejo del Fuego y establece la articulación entre Nación, provincias y jurisdicciones locales ante emergencias ambientales de gran magnitud.

La situación en Chubut es considerada crítica por las autoridades debido a una combinación de factores climáticos y geográficos. Entre ellos se destacan la sequía persistente , las temperaturas inusualmente altas , los vientos intensos y la presencia de extensas zonas de pinares , que favorecen la rápida propagación de las llamas y dificultan las tareas de control.

Estas condiciones obligaron a redoblar esfuerzos en el terreno, con jornadas prolongadas de trabajo para los brigadistas y una coordinación permanente entre fuerzas provinciales, nacionales y ahora también de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la asistencia forma parte de una política de cooperación interjurisdiccional ante emergencias que superan la capacidad operativa de una sola provincia. En ese marco, remarcaron la importancia de la articulación con la Agencia Federal de Emergencias y con los equipos locales que ya operan en la zona afectada.

El envío de brigadistas y bomberos se suma a otros recursos nacionales y provinciales desplegados en el sur del país, en un intento por contener los incendios, proteger áreas de alto valor ambiental y reducir el impacto sobre las comunidades cercanas, algunas de las cuales debieron autoevacuarse ante el avance del fuego.

Las autoridades advirtieron que, mientras persistan las actuales condiciones meteorológicas, el riesgo de nuevos focos seguirá siendo elevado. Por ese motivo, el operativo de refuerzo desde la Ciudad de Buenos Aires permanecerá activo el tiempo que sea necesario, en coordinación con los responsables del manejo del fuego en Chubut, en un contexto que mantiene en alerta permanente a los servicios de emergencia y a los gobiernos involucrados.

Una fuerte ola de calor en Chubut agrava la situación de los incendios

La localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut, enfrenta esta semana una ola de calor que complicó aún más el delicado contexto generado por los incendios forestales que afectan a la región. Las condiciones térmicas adversas incrementaron la exigencia sobre los equipos de emergencia que trabajan para contener el avance del fuego.

De acuerdo con los registros meteorológicos, este viernes la temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que en los días siguientes los valores no descenderán de los 28 grados. El pico de calor se espera para el jueves, jornada en la que el termómetro podría trepar hasta los 34 grados, en un escenario considerado sofocante para la zona.

Este panorama se suma a una sequía prolongada y a la presencia de vientos intensos, factores que profundizaron la crisis en Chubut.

El servicio meteorológico anticipó una semana sin precipitaciones y con temperaturas elevadas, motivo por el cual las autoridades reforzaron los mecanismos de coordinación operativa para evitar que los focos ígneos continúen expandiéndose.