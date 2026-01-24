Cuál es el estadio de fútbol más ruidoso del planeta que será parte del Mundial 2026 + Seguir en









Una de las sedes de la Copa del Mundo se destaca por su increíble ambiente, considerado uno de los más imponentes del planeta.

La sede norteamericana tiene algunas particularidades que la destacan. Populous/Courtesy Kansas City Chiefs

En Estados Unidos, México y Canadá está todo más que listo para albergar lo que será el Mundial 2026. El planeta del fútbol quedará paralizado para ver la edición más ambiciosa en toda la historia de la competencia, ya que por primera vez habrá 48 selecciones que buscarán quedarse con el título.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Norteamérica será el organizador que más sedes tendrá disponibles para el público, por lo que la mayoría de los juegos e incluso la final se disputarán en esas tierras. Pero entre todos los escenarios disponibles, hay uno que se destaca más que el resto por un increíble récord.

Arrowhead_Stadium_Populous Alistair Tutton La casa de los Chiefs es uno de los escenarios más imponentes que se existen en Estados Unidos. Populous/Alistair Tutton Kansas City Stadium: la cancha con un récord Guinness Para este Mundial 2026 se llamará Kansas City Stadium, pero es conocido como el Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs, un equipo que ha tomado relevancia por sus éxitos en la NFL y la constante presencia de Taylor Swift, pareja de una de las figuras de la franquicia que conquistó el Super Bowl.

Pero además de esto, el estadio también posee una marca alejada del fútbol. Durante 2014, un juego de fútbol americano entre los locales y los New England Patriots ingresó al libro de los récords Guinness, ya que llegó a los 142,2 decibeles. A diferencia de La Bombonera, que registró picos de 130, o el Monumental, con 128 de máxima hasta ahora, ese día no fue algo normal en la ciudad norteamericana.

Las ciudades de Estados Unidos que serán sede del Mundial 2026 Kansas City será testigo del estreno en el Mundial 2026 de los actuales campeones, la Selección Argentina, que se medirá ante Argelia el martes 16 de junio. Pero esta es solo una de las once sedes que tendrá Estados Unidos durante la Copa del Mundo.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York New Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle serán las restantes. México dispondrá de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey y, finalmente, Canadá tendrá a Toronto y Vancouver.