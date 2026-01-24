Buenas noticias para los beneficiarios de la AUH: ANSES extendió un plazo clave + Seguir en









Un requisito indispensable para acceder al 20% retenido de la asignación correspondiente al año anterior

Los beneficiarios perciben el 80% mensual de la asignación vigente hasta tramitar la liberación del porcentaje restante

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una extensión en el calendario administrativo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una decisión que impacta de forma directa en los ingresos de millones de familias. El organismo otorgó tiempo adicional para completar la presentación de la Libreta AUH, el trámite que habilita el cobro del porcentaje acumulado que se descuenta mensualmente del beneficio.

Hasta ese momento, los titulares de la AUH podrán regularizar la documentación exigida y asegurar la acreditación del monto retenido. La medida busca facilitar el acceso al trámite y evitar la pérdida de un ingreso complementario que resulta relevante dentro del esquema de asistencia social.

MI ANSES.webp ANSES: se extendió el plazo para presentar la Libreta AUH La Libreta AUH constituye un instrumento central dentro del sistema de control de la asignación. A través de este formulario, la ANSES verifica el cumplimiento de los requisitos vinculados a la escolaridad y a los controles de salud de niños, niñas y adolescentes alcanzados por el programa. Sin esta validación, el organismo mantiene retenida una parte del beneficio mensual.

La prórroga establece como fecha límite el 31 de marzo de 2026 inclusive. Con la ampliación del plazo, los titulares cuentan con mayor margen para completar la certificación educativa y sanitaria exigida. La presentación correcta de la libreta no solo habilita el cobro del monto acumulado, sino que también garantiza la continuidad del beneficio durante el año siguiente, dado que se trata de una obligación de carácter anual.

ANSES-HIJOS.webp Cómo presentar la Libreta AUH El trámite para presentar la Libreta AUH se encuentra habilitado de forma digital y no requiere gestiones presenciales. Los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi ANSES, ya sea desde la web oficial o mediante la aplicación móvil, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, la opción “Hijos” permite acceder a la sección específica de la libreta.

Desde allí, el sistema muestra la información registrada de cada menor a cargo. Tras verificar que los datos personales estén actualizados, se habilita la generación del formulario en formato digital. El documento puede descargarse en PDF para su impresión y posterior certificación por las autoridades educativas y sanitarias correspondientes. auh anses.webp Qué hacer después de presentar la Libreta AUH Una vez que la libreta cuenta con las firmas y sellos requeridos, el formulario debe digitalizarse y cargarse nuevamente en la plataforma Mi ANSES. El archivo debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos, tanto en formato como en tamaño. Tras la carga, el sistema emite una constancia de recepción del trámite. Luego de la validación de la información, la ANSES procede a liberar el 20% retenido, que se acredita junto con una de las liquidaciones posteriores de la AUH. El pago no se realiza de forma inmediata, pero se efectúa de manera automática una vez completado el proceso.

