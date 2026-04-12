Cómo solicitar el reintegro en medicamentos de PAMI en 2026 + Seguir en









Conocé los pasos a seguir para obtener este beneficio y lograr un 100% de cobertura en medicamentos.

El proceso de reintegro depende de una instancia de validación de la documentación presentada.

PAMI restableció su Programa de Atención Médica Integral para garantizar el 100% de cobertura en medicamentos esenciales a sus afiliados. Esta decisión surge tras una revisión de las condiciones previas, que habían generado restricciones en el acceso a fármacos para jubilados y pensionados.

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El nuevo esquema elimina limitaciones patrimoniales y administrativas, asegurando condiciones equitativas para todos los beneficiarios. Además, el organismo implementó un sistema de reintegros que permite recuperar el dinero invertido en gastos médicos no cubiertos directamente, como medicamentos, consultas o estudios realizados fuera de la red habitual de PAMI.

Verano medicamentos Freepik Freepik Quiénes pueden acceder al reintegro de PAMI El reintegro de PAMI está disponible para los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI : este grupo concentra la mayor cantidad de solicitudes, especialmente para tratamientos prolongados que requieren medicamentos de alto costo o difícil acceso.

Personas mayores de 70 años sin jubilación : el beneficio también se extiende a quienes no cuentan con cobertura previsional, ampliando la protección social a este sector de la población.

Veteranos de la Guerra de Malvinas: este grupo recibe el mismo tratamiento administrativo que los jubilados, como parte de las políticas de reconocimiento y asistencia implementadas por el Estado. Requisitos para entrar al programa de medicamentos de PAMI anmat medicamentos.jpg Para solicitar el reintegro de medicamentos, los beneficiarios deben presentar una serie de documentos que respalden tanto su identidad como el gasto realizado. El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para que PAMI evalúe y procese la solicitud. Los documentos necesarios son:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular : es indispensable para verificar la identidad del afiliado.

DNI del familiar o representante : en caso de que un tercero realice el trámite, debe presentar su DNI y la autorización correspondiente .

Credencial de PAMI vigente : acredita la pertenencia al sistema y el derecho a los beneficios.

Factura original del gasto : debe incluir nombre, apellido, domicilio y detalle discriminado de los medicamentos o servicios adquiridos.

Formulario de solicitud : disponible en el sitio oficial de PAMI (pami.org.ar), debe completarse con todos los datos personales y detalles del gasto médico.

Documentación clínica : incluye recetas médicas o informes que justifiquen la necesidad del medicamento o tratamiento.

Justificación por atención fuera del sistema: si el gasto se realizó fuera de la red habitual de PAMI, se debe adjuntar una explicación documentada, como la falta de turnos disponibles o la complejidad del tratamiento. La guía completa para solicitar el reintegro de PAMI en medicamentos Verano medicamentos Freepik Freepik El proceso para solicitar el reintegro de medicamentos en PAMI es 100% digital y se realiza a través del sitio oficial del organismo. Este es el paso a paso para completar el trámite:

Ingresar al sitio oficial de PAMI: el usuario debe acceder a la página pami.org.ar y buscar la sección dedicada a trámites. Seleccionar la opción "Reintegro de gastos": dentro del menú de trámites, se debe elegir esta opción para iniciar el proceso. Completar el formulario: el formulario en línea solicita datos personales (nombre, apellido, CUIL, número de afiliado) y detalles del gasto médico (fecha, monto, tipo de medicamento o servicio). Adjuntar la documentación requerida: se deben subir los documentos en formato digital, como el DNI, la credencial de PAMI, la factura original y la documentación clínica. Enviar la solicitud: una vez que toda la información esté cargada correctamente, se envía la solicitud para su evaluación. Seguimiento del trámite: el estado de la solicitud puede consultarse en la plataforma digital de PAMI, donde el usuario podrá verificar si el reintegro fue aprobado o si se requiere información adicional. El plazo máximo para presentar la solicitud es de 180 días desde la fecha en que se realizó el gasto. PAMI evalúa cada caso y, en caso de aprobación, el reintegro se acredita en la cuenta bancaria registrada por el afiliado. Este mecanismo busca garantizar el acceso a medicamentos esenciales sin que los beneficiarios deban asumir el costo total de sus tratamientos.

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