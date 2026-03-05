¿Cómo suena el espacio? Los misteriosos sonidos del Sistema Solar grabados por la NASA

El organismo estadounidense utiliza la sonificación de datos para convertir señales de telescopios y sondas espaciales en tonos audibles para el ser humano.

Distintas misiones científicas registraron vibraciones y emisiones de varios cuerpos celestes, incluyendo vientos marcianos, actividad en Júpiter y restos de explosiones estelares.

Durante años, se creía que el espacio era completamente silencioso . Sin embargo, distintas misiones científicas lograron captar señales, vibraciones y fenómenos que hoy pueden transformarse en sonidos audibles .

A partir de datos recolectados por telescopios y sondas espaciales, la NASA desarrolló proyectos que permiten “escuchar” cómo se comportan distintos objetos del universo, desde galaxias y restos de supernovas hasta planetas y cometas del Sistema Solar.

Estas grabaciones, en su mayoría, provienen de instrumentos espaciales capaces de registrar ondas electromagnéticas, radiación o variaciones de energía que, luego, son convertidas en audio mediante un proceso llamado "sonificación de datos" . A continuación, conocé los detalles.

Una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de sonidos del espacio es si realmente pueden escucharse. La respuesta, desde el punto de vista físico, es que el universo es prácticamente un vacío , lo que significa que las ondas sonoras no pueden propagarse como lo hacen en la Tierra.

El sonido es una vibración que necesita un medio material para desplazarse , como el aire, el agua o incluso un sólido. En nuestro planeta, por ejemplo, las frecuencias viajan a través de la atmósfera y permiten que escuchemos voces, música o cualquier otro ruido.

En el cosmos, en cambio, las partículas de gas y polvo están extremadamente dispersas y no forman un medio continuo que permita que las señales se transmitan.

Por esta razón, un astronauta flotando en el vacío no podría escuchar una explosión cercana sin la ayuda de equipos especiales.

Sin embargo, existen regiones con atmósferas o entornos con suficiente materia como para producir fenómenos acústicos. Algunos planetas, lunas o zonas cercanas a estrellas tienen gases, partículas o campos magnéticos capaces de generar vibraciones detectables por instrumentos científicos.

Los especialistas pueden captar distintos tipos de señales que, aunque no sean sonido en el sentido tradicional, pueden transformarse en audio comprensible para las personas.

Además, esta alternativa se convirtió en una herramienta de inclusión. Uno de los objetivos del proyecto impulsado por la NASA fue hacer que los datos astronómicos puedan ser experimentados por personas ciegas o con discapacidad visual.

La ciencia detrás de los ruidos espaciales: ondas y vibraciones

Las grabaciones espaciales que hoy circulan en internet o en documentales se basan en un proceso llamado sonificación de datos. Este método consiste en traducir información científica, como ondas electromagnéticas, radiación o vibraciones del plasma, en sonidos que el oído humano puede percibir.

Muchos instrumentos instalados en satélites y sondas espaciales están diseñados para medir cambios en campos magnéticos, radiación o movimiento de partículas. Estos informes se registran como señales digitales que normalmente se representan en gráficos o imágenes.

Sin embargo, al convertirlas en audio, los investigadores pueden detectar patrones que a veces pasan desapercibidos en los análisis visuales.

La NASA desarrolló varios proyectos de este tipo utilizando datos del Observatorio de Rayos X Chandra y de otros telescopios espaciales. En estos, las variaciones de energía o de intensidad de la radiación se asignan a diferentes tonos, volúmenes o ritmos, creando una especie de “paisaje sonoro” del universo.

¿Qué grabaciones del espacio existen actualmente?

Uno de los más conocidos es el de la misión Huygens, que en 2005 descendió a través de la atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno. Durante su aterrizaje, los sensores de la sonda registraron vibraciones y movimientos del aire que luego fueron convertidos en sonido.

Otro caso llamativo proviene del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, estudiado por la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Los instrumentos detectaron oscilaciones del plasma alrededor del cuerpo, que al transformarse en audio generaron un sonido agudo y repetitivo que muchos compararon con un “canto” proveniente del espacio.

Marte también aportó algunos de los registros más interesantes. Diferentes misiones enviadas al planeta rojo lograron captar vibraciones producidas por el viento marciano o por movimientos sísmicos en su superficie.

Por otro lado, la misión Juno, que estudia Júpiter, detectó ondas de radio y partículas energéticas en la magnetosfera del planeta. Al convertir esas señales en audio, los científicos obtuvieron ruidos intensos y cambiantes.

Recientemente, la NASA publicó nuevas grabaciones basadas en observaciones de varios telescopios espaciales. Entre ellas se encuentran representaciones sonoras de la galaxia espiral M74, de los restos de una supernova conocida como MSH 11-52 y de la nebulosa IC 443, apodada “la Nebulosa de las Medusas”.

Estas recreaciones forman parte de un proyecto que busca acercar la astronomía al público mediante experiencias audiovisuales. El documental, "Listen to the Universe" (Escucha el universo), disponible en inglés en NASA+, explora la manera como se crean estas sonificaciones.