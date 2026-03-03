Cuándo alcanzamos el mayor nivel de felicidad en la vida, según estudios científicos + Seguir en









La ciencia buscó identificar si existe una etapa en la que una persona alcanza su pico de alegría y bienestar.

La etapa de la vida en donde se alcanza la felicidad máxima, según la ciencia. Freepik.

La felicidad no sigue un patrón fijo ni una fórmula única a lo largo de la vida. Diversos estudios científicos buscan identificar si existe una etapa en la que las personas alcanzan su mayor nivel de bienestar. Los resultados revelan que el bienestar subjetivo varía según factores como las relaciones afectivas, la estabilidad económica, la salud y el cumplimiento de metas personales.

Investigaciones como el Harvard Study of Adult Development, el estudio longitudinal más extenso sobre salud y bienestar en adultos, ofrecen pistas clave. Iniciado en 1938, este proyecto siguió inicialmente a 268 estudiantes universitarios y luego amplió su muestra a más de 2.500 participantes, incluyendo a sus descendientes y residentes de barrios populares de Boston.

FELICIDAD La edad en la que somos más felices, según la ciencia El Harvard Study of Adult Development, dirigido actualmente por Robert Waldinger, destaca que la calidad de las relaciones personales es el principal predictor de una vida larga y satisfactoria. Según sus hallazgos, quienes a los 50 años mantienen vínculos afectivos sólidos y satisfactorios disfrutan de mejor salud física y mayor bienestar emocional al llegar a los 80 años.

Otros estudios internacionales describen una "curva en U" en los niveles de felicidad. Esta curva muestra altos niveles de satisfacción durante la juventud, un descenso en la mediana edad, asociado a presiones laborales y responsabilidades familiares, y un repunte en la adultez mayor.

La evidencia sugiere que, para muchas personas, el mayor bienestar subjetivo se registra a partir de los 60 años. En esta etapa, las tensiones disminuyen y aumenta la percepción de control sobre la propia vida.

Sin embargo, los especialistas aclaran que no existe una edad universal para alcanzar la máxima felicidad. Factores como el contexto cultural, la situación socioeconómica y las experiencias individuales influyen de manera decisiva. La ciencia coincide en que cultivar relaciones, mantener un propósito claro y preservar la salud mental son pilares esenciales para lograr altos niveles de satisfacción en cualquier momento de la vida.

Temas Ciencia

felicidad