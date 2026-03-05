SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de marzo 2026 - 13:30

La nueva serie de Netflix subida de tono que combina romance y erotismo

Con un elenco estelar, la producción de la plataforma de streaming ya está dando que hablar por su elevado tono.

Netflix

El catálogo de Netflix se renueva todas las semanas y siempre hay opciones para todos los gustos. Esta vez, la plataforma sumó una película subida de tono que llamó la atención de los usuarios porque combina romance y erotismo de una forma muy particular, ideal para maratonear el fin de semana.

Para llevar adelante esta historia, la elegida como protagonista fue la reconocida actriz Rachel Weisz. Su personaje es el centro de un relato intenso que busca atrapar al espectador desde el primer capítulo. Sin dar demasiadas vueltas, la serie se mete de lleno en la mente de una mujer que busca salir de la rutina, convirtiéndose en una de las ficciones más comentadas del momento.

Vladimir 1 Netflix
La producción de la N Roja se convirtió en una de las más comentadas desde su salida.

De qué trata Vladimir, la nueva serie de Netflix

La trama sigue a una profesora de literatura que está pasando por una crisis personal y profesional al llegar a la mediana edad. Hace quince años que no puede escribir un libro y su marido está a punto de quedarse sin trabajo por los problemas que les trajo tener una pareja abierta. Justo en ese momento de puro caos, aparece en la universidad un joven y exitoso escritor llamado Vladimir, que cambia todo el panorama y la empuja hacia una obsesión difícil de frenar.

A lo largo de los capítulos, esta miniserie de Netflix muestra cómo esa mezcla de admiración y deseo físico va escalando sin control. Fiel a su promesa de romance y erotismo, la historia no se queda solo en la cama, sino que explora hasta dónde puede llegar una persona cegada por la atracción.

Netflix: tráiler de Vladimir

Embed - Vladimir | Official Trailer | Netflix

Netflix: elenco de Vladimir

  • Rachel Weisz
  • Leo Woodall
  • John Slattery
  • Jessica Henwick
  • Ellen Robertson
  • Kayli Carter
  • Miriam Silverman
  • Mallori Johnson
  • Matt Walsh
  • Tattiawna Jones
  • Louise Lambert

