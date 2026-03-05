La nueva serie de Netflix subida de tono que combina romance y erotismo + Seguir en









Con un elenco estelar, la producción de la plataforma de streaming ya está dando que hablar por su elevado tono.

Con una trama más que atrapante, la producción de la plataforma de streaming abrió un importante debate. Netflix

El catálogo de Netflix se renueva todas las semanas y siempre hay opciones para todos los gustos. Esta vez, la plataforma sumó una película subida de tono que llamó la atención de los usuarios porque combina romance y erotismo de una forma muy particular, ideal para maratonear el fin de semana.

Para llevar adelante esta historia, la elegida como protagonista fue la reconocida actriz Rachel Weisz. Su personaje es el centro de un relato intenso que busca atrapar al espectador desde el primer capítulo. Sin dar demasiadas vueltas, la serie se mete de lleno en la mente de una mujer que busca salir de la rutina, convirtiéndose en una de las ficciones más comentadas del momento.

Vladimir 1 Netflix La producción de la N Roja se convirtió en una de las más comentadas desde su salida. Netflix De qué trata Vladimir, la nueva serie de Netflix La trama sigue a una profesora de literatura que está pasando por una crisis personal y profesional al llegar a la mediana edad. Hace quince años que no puede escribir un libro y su marido está a punto de quedarse sin trabajo por los problemas que les trajo tener una pareja abierta. Justo en ese momento de puro caos, aparece en la universidad un joven y exitoso escritor llamado Vladimir, que cambia todo el panorama y la empuja hacia una obsesión difícil de frenar.

A lo largo de los capítulos, esta miniserie de Netflix muestra cómo esa mezcla de admiración y deseo físico va escalando sin control. Fiel a su promesa de romance y erotismo, la historia no se queda solo en la cama, sino que explora hasta dónde puede llegar una persona cegada por la atracción.

Netflix: tráiler de Vladimir Embed - Vladimir | Official Trailer | Netflix Netflix: elenco de Vladimir Rachel Weisz

Leo Woodall

John Slattery

Jessica Henwick

Ellen Robertson

Kayli Carter

Miriam Silverman

Mallori Johnson

Matt Walsh

Tattiawna Jones

Louise Lambert

