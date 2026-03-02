Crean el Programa Nacional "Sello Ciencia Argentina" para impulsar empresas de base tecnológica

La iniciativa fue oficializada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y apunta a fortalecer proyectos científicos con llegada al mercado. No implica erogación presupuestaria directa, según la resolución.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología , dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros , aprobó la creación del Programa Nacional “Sello Ciencia Argentina” , una iniciativa orientada a respaldar proyectos de base científica y tecnológica con potencial de inserción en el mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida se formalizó a través de la Resolución 29/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Leandro Genua.

Según el texto oficial, el programa tiene como objetivo “apoyar y fortalecer el proceso de creación, desarrollo y escalado de proyectos de base científica y tecnológica” , así como de empresas innovadoras, mediante la provisión de beneficios en áreas clave a lo largo de sus distintas etapas de madurez.

La iniciativa se enmarca en los objetivos fijados por el Decreto 50/2019 , que asigna a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la formulación de políticas e instrumentos para promover la investigación, el financiamiento y la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos, así como incentivar la participación del sector privado.

El texto sostiene que el programa busca contribuir a la transformación del ecosistema de innovación argentino , fortalecer los procesos de innovación y mejorar el perfil productivo del país basado en el conocimiento.

La resolución señala que el ecosistema local se caracteriza por el limitado peso de los sectores de media-alta tecnología en la generación de divisas, dificultades de articulación entre instituciones y actores, y bajas capacidades de absorción tecnológica en las empresas.

En ese contexto, el sistema productivo nacional incluye sectores tradicionales con baja incorporación de investigación, desarrollo e innovación -I+D+i- en productos, servicios y modelos de negocio.

El Gobierno considera que la creación del programa y sus beneficios constituyen nuevas herramientas para mejorar el perfil de I+D+i del ecosistema nacional.

Implementación y adhesiones

El programa funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, y la ejecución de las acciones quedará a cargo de la Dirección Nacional de Vinculación y Transferencia.

Además, se invita a organismos de ciencia y tecnología, entidades y universidades públicas o privadas a adherir a la iniciativa mediante la firma de una Carta de Adhesión.

La resolución aclara que la implementación del Programa Nacional “Sello Ciencia Argentina” no implica erogación alguna para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y que eventuales afectaciones presupuestarias serán determinadas en actos administrativos posteriores, de acuerdo con la disponibilidad de fondos.