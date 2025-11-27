Cómo tramitar la Libreta AUH 2025 de manera digital y no perder el 20% retenido + Seguir en









El trámite anual exige cargar los controles médicos y datos escolares para liberar el complemento acumulado durante el ciclo previo.

La Libreta AUH tiene que entregarse a tiempo para cobrar el monto retenido.

Cada año, miles de familias tienen que cumplir con un trámite fundamental para mantener al día la Asignación Universal por Hijo. La presentación de la Libreta AUH asegura que los niños y adolescentes tengan controles médicos completos, vacunas al día y la asistencia escolar verificada, para cobrar el 20% que queda retenido de la prestación mes a mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como el trámite se hace de manera online, el proceso se simplifica y evita traslados. El formulario se gestiona desde la página oficial o la app del organismo, siempre que la información esté correctamente cargada y validada por las instituciones correspondientes.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Qué es la Libreta AUH La Libreta AUH funciona como comprobante anual de salud y educación de los menores por los que se cobra la asignación. Una vez presentada, podes acceder al monto retenido durante el año anterior y habilita el cobro de la Ayuda Escolar. El formulario debe estar firmado por la escuela o por el centro de salud según corresponda y sólo es válido el que genera la plataforma oficial.

Su presentación es obligatoria para todos los titulares de la AUH y confirma que se cumplieron los requisitos que exige el programa.

Mi ANSES: cómo tramitar la Libreta AUH El trámite puede hacerse desde el celular o la computadora. Los pasos son:

Entrar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

En el menú Hijos , elegir la opción Libreta AUH y revisar que los datos de cada menor estén correctos.

Si falta completar alguna sección, seleccionar Generar Libreta para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Imprimirlo en una sola hoja con buena calidad y llevarlo a la escuela o al centro de salud para la firma correspondiente.

Sacar una foto nítida, con las cuatro esquinas visibles, en formato JPG y con un peso inferior a 3 MB.

Volver a mi ANSES, ir a Hijos - Libreta AUH - Subir Libreta AUH y cargar la imagen. El envío se completa cuando el titular recibe un correo confirmando la presentación. Cuándo vence la presentación La carga de la Libreta correspondiente a 2025 puede realizarse hasta el 31 de diciembre a través de los canales digitales del organismo. Una vez vencido ese plazo, no se libera el complemento acumulado del año previo, así que es importante cumplir a tiempo. Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Para diciembre, los importes por cada menor de edad quedan de la siguiente forma: AUH: $97.993,42

AUH por discapacidad: $319.082,20

Asignación por Embarazo: $97.993,42

Temas ANSES