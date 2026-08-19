Compras de Shein y Temu: qué cambia con el nuevo reglamento de ARCA para envíos internacionales

El nuevo esquema modifica las exenciones, controles y trámites para paquetes del exterior y equipara las condiciones entre correo oficial y alternativas privadas.

El organismo tuvo que actualizar sus normas con el éxito de las plataformas de comercio internacional.

Con el auge de plataformas de comercio internacional como Shein, Temu y Amazon en Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con nuevas reglas para ordenar el ingreso de paquetes, reducir diferencias entre operadores y adaptar los controles aduaneros al crecimiento del comercio electrónico.

Este nuevo reglamento forma parte del nuevo esquema mediante la Resolución General 5886/2026, que complementa el Decreto 604/2026. Los cambios alcanzan tanto importaciones como exportaciones postales y establecen nuevos beneficios tributarios, procedimientos de control y condiciones para el ingreso de mercadería comprada fuera del país.

Uno de los cambios principales para quienes compran productos en páginas internacionales es la unificación del tratamiento entre el operador postal oficial y los prestadores privados conocidos como courier. El nuevo esquema establece una exención de derechos de importación para envíos de hasta u$s400 , beneficio que puede aplicarse dentro de un límite de cinco envíos anuales por persona.

De esta forma, el Gobierno busca eliminar las diferencias que existían según el canal elegido para recibir una compra, así los consumidores pueden conocer con mayor claridad qué régimen tributario corresponde antes de concretar una operación. Las nuevas reglas afectan directamente a compras hechas a través de plataformas como Shein, Temu o Amazon cuando los productos llegan al país mediante alguno de los sistemas postales contemplados.

La reforma también introduce modificaciones para quienes envían mercadería desde Argentina hacia otros países. En las exportaciones comerciales por vía postal, se eliminó el límite máximo de valor . Además, se creó una declaración simplificada para este tipo de operaciones, con la intención de reducir los costos administrativos y acelerar los despachos.

Para las exportaciones sin finalidad comercial, como regalos o ayuda familiar, se mantiene una exención de tributos de la exportación para consumo, salvo las tasas correspondientes a servicios. En este caso, el valor acumulado no puede superar los u$s5.000 mensuales por remitente. Algunas mercaderías, como las sujetas a controles aduaneros específicos, cupos de exportación o autorizaciones especiales de otros organismos, quedan afuera del mecanismo simplificado.

ARCA modificó algunas reglas. Imagen: Freepik

Qué cambia en los trámites de Aduana

La actualización no elimina los controles sobre los paquetes internacionales, ya que la aduana tiene la facultad de verificar la mercadería cuando considere necesario revisar un envío. Si corresponde abrir el paquete, el procedimiento puede realizarse en presencia del destinatario o del personal perteneciente al operador postal encargado de la entrega.

Otro cambio importante está en la representación del comprador frente al organismo, ya que el operador postal puede actuar automáticamente en nombre del destinatario, salvo que este último comunique expresamente lo contrario antes de que el envío ingrese al país. Esta modificación apunta a reducir trámites individuales y acelerar el proceso de liberación de los paquetes que llegan desde el exterior.

El operador y el destinatario también quedan alcanzados por las responsabilidades tributarias previstas en la normativa, lo que implica que ambos forman parte del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al ingreso de la mercadería. ARCA quedó a cargo de establecer las disposiciones necesarias para aplicar el sistema y publicar los requisitos operativos. La información sobre los procedimientos estará disponible tanto en la página del organismo como en las plataformas oficiales de los operadores postales.

La implementación será gradual, de acuerdo con el cronograma previsto para los envíos internacionales. El esquema busca adaptar los controles a un mercado en el que cada vez más consumidores compran directamente a vendedores extranjeros y reciben sus productos mediante servicios postales o empresas privadas.