Recategorización de oficio de ARCA: cómo apelar y qué pruebas hay que presentar + Agregar ámbito en









El organismo puede cambiar la categoría de un monotributista si detecta inconsistencias, pero existe un mecanismo formal para cuestionar la decisión.

Tras la recategorización, ARCA detecta quienes evitaron hacer el cambio o mintieron a la hora de cargar sus datos. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede modificar la categoría de un monotributista cuando sus controles detectan que no hizo la recategorización semestral o que los datos declarados no coinciden con su verdadera situación económica. El procedimiento puede salir de una fiscalización presencial o directamente de los sistemas informáticos del organismo.

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Quienes reciben una notificación y consideran que ese cambio es incorrecto, tienen la posibilidad de presentar una apelación. Para hacerlo hay que estar atento a los plazos y acompañar el reclamo con la documentación necesaria para demostrar por qué los movimientos observados por el organismo no justifican la nueva categoría asignada.

Tras el plazo de recategorización que se les brindó a todos los contribuyentes, el organismo revisa que no hayan inconsistencias. Magnific Los motivos del cambio automático de categoría La recategorización de oficio se lleva a cabo cuando ARCA considera que un pequeño contribuyente debería encontrarse en una escala diferente a la declarada. Dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al cierre del plazo de recategorización correspondiente a cada semestre terminado en junio y diciembre, el organismo puede comunicar la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Los elementos que puede analizar son:

Compras y gastos que tengan que ver con la actividad

Bienes adquiridos

Gastos personales

Acreditaciones bancarias

Ingresos declarados por el contribuyente Si esas operaciones superan los valores compatibles con la categoría registrada, ARCA puede calcular nuevamente los ingresos y asignar otra escala. Para determinarla, el organismo puede basarse en las compras y gastos vinculados con la actividad, las adquisiciones, los consumos personales o las acreditaciones bancarias detectadas. Sobre esos valores puede adicionar un 20% cuando se trata de prestaciones de servicios o un 30% en actividades de venta.

De todas formas, no todas las compras tienen que ser consideradas dentro de este cálculo, ya que quedan afuera los bienes de uso necesarios para la actividad y aquellas adquisiciones que el contribuyente pueda demostrar que fueron abonadas con ingresos adicionales compatibles con el Monotributo. Si los controles muestran una situación que encuadra dentro de alguna causal de exclusión, el organismo puede avanzar por esa vía en lugar de efectuar una recategorización.

El procedimiento también puede empezar durante una inspección presencial, pero en ese caso, el agente debe informar las circunstancias encontradas, la nueva categoría, la deuda calculada por diferencias del impuesto integrado y aportes previsionales, además de la posible sanción. La consecuencia económica puede incluir una multa equivalente al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que correspondía pagar, sumada a las diferencias adeudadas y sus accesorios. La recategorización de oficio que hace ARCA puede ser apelada. Pexels Cómo apelar a la recategorización de ARCA: paso a paso Si el monotributista considera que la categoría asignada no corresponde, puede presentar el recurso de apelación previsto en el artículo 74 del Decreto 1397/79, cuyo procedimiento es el siguiente: Ingresar con Clave Fiscal

Acceder al servicio " Presentaciones Digitales "

" Revisar la notificación recibida y los motivos informados por ARCA

Elegir " Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término "

" Presentar el descargo dentro de los 15 días posteriores a la notificación

Adjuntar los elementos que permitan justificar los movimientos cuestionados

Esperar la resolución administrativa Entre las pruebas más útiles que se pueden presentar están los comprobantes que acrediten que una compra corresponde a un bien de uso o documentación capaz de demostrar que determinados gastos fueron financiados con ingresos adicionales ajenos a la actividad incluida en el Monotributo. También pueden incorporarse respaldos sobre movimientos bancarios, compras o cualquier otro elemento observado por el organismo que permita explicar por qué esos importes no deberían elevar los ingresos atribuidos al contribuyente. Si pasan los 15 días, todavía existe una alternativa, ya que dentro de Presentaciones Digitales existe la opción “Recategorización de oficio del monotributo – recurso fuera de término”. Cuando no se presenta ninguna apelación, la categoría establecida por ARCA queda aplicada automáticamente. Una vez firme la decisión administrativa, el monotributista tampoco podrá modificarla hasta el siguiente período semestral.

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